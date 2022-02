Carlos Alcaraz suma y sigue. El tenista español de 18 años acaba de conquistar su primer título ATP 500 con su victoria en Río de Janeiro ante Diego Schwartzmann. Un triunfo que le ha permitido escalar hasta nueve posiciones en el ranking de la ATP para situarse por primera vez entre los mejores 20 tenistas del mundo. Un jugador polifacético en la cancha y que aspira a ser el número uno del mundo. «La verdad es que pienso en grande», reconoció el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz estrena este lunes nueva posición en el ranking de la ATP, la más alta en su carrera profesional. Gracias a su victoria en la final del Río Open 2022 ante Diego Schwartzmann y a la que alcanzó tras deshacerse por el camino de grandes especialistas en arcilla como Jaume Munar, Fede Delbonis, Matteo Berrettini o Fabio Fognini, el tenista español nacido en El Palmar (Murcia) ha escalado nueve posiciones en el ranking hasta situarse por primera vez en el top 20.

El Río Open siempre será un torneo muy especial para Carlos Alcaraz pues fue el primero en el que logró su primera victoria profesional hace dos años, cuando apenas contaba con 16 años. En aquella ocasión recibió una invitación del torneo por su condición de tenista prometedor, cuando aún aún le separaban 400 escalones de las grandes cotas de la ATP. Este año regresó en condición de top 30 y se marcha de Río con un título bajo los brazos y un ranking mucho más alto: nuevo número 20 de la ATP.

Alcaraz es el jugador más joven entre los 100 primeros del ranking, donde sólo se sitúa otro coetáneo del murciano, Holger Rune, un mes mayor y que ostenta el puesto 88º del ranking. Además, el pupilo de Juan Carlos Ferrero hizo historia con su victoria en Río al ser el tenista más joven desde 2009 que se proclamaba campeón en un torneo de categoría 500.

«Quiero ser número uno»

Carlos Alcaraz sigue demostrando que es un gran competidor y que todo lo que se venía diciendo de él responde a la realidad. Tenista muy completo, con una gran fortaleza mental y ambición va alcanzando todos los objetivos que se propone. A su corta edad puede presumir ya de haber ganado superado varias rondas en todos los Grand Slams que ha disputado, de haberse deshecho en varias ocasiones de tenistas situados entre los diez mejores y de tener ya varios títulos en sus vitrinas: Umag, Río, además de haber sido campeón de la Next Gen Finals 2021 de Milán.

«Mis ambiciones son ser el número uno del mundo, ganar muchos Grand Slams y ganar una medalla olímpica. La verdad es que pienso en grande», reconoció Alcaraz en la posterior rueda de prensa a su victoria en Río de Janeiro. «Hay expectativas altas de algunas personas que piensan que puedo ser el mejor del mundo. Pero tanto mi equipo como yo sabemos lo difícil que es serlo. Hasta el momento creo que estoy en el camino correcto y si no me desvío, tendré la oportunidad de alcanzarlo», reflexionó.

«Mi objetivo es no bajar de ese nivel. Intentaré poco a poco seguir subiendo. Ahora tengo varios torneos que el año pasado no pude jugar y son oportunidades para seguir subiendo», dijo Alcaraz, quien, este año, gracias a su mejor ranking tiene asegurada su presencia en torneos donde el año pasado no pudo estar.

Tras ganar en Río, el murciano se declaró baja para el torneo de Acapulco -en pista rápida-, por «molestias en el codo». Cabe recordar que Alcaraz forma parte del equipo español que luchará ante Rumanía los días 4 y 5 de marzo en Marbella por meterse en las finales de la Copa Davis 2022.