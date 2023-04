Carlos Alcaraz va a por todas al Mutua Madrid Open, pero como ya hizo en Barcelona la semana pasada, no quiere colocarse encima más presión de la debida por ser el vigente campeón del torneo. El tenista murciano lleva en Madrid desde el lunes y tras acudir a la presentación oficial del torneo, en la Plaza de Colón, este martes atendió a los medios de comunicación acreditados en el media day del Masters 1000 de Madrid, donde mostró sus impresiones de cara a una competición en la que parte como gran favorito al título.

Siempre tranquilo y con una sonrisa, Alcaraz atendió a las preguntas y quiso ser lo más claro posible a la hora de contar sus sensaciones de cara a una competición en la que debutará el viernes, en segunda ronda, frente al vencedor del duelo entre Emil Ruusuvuori y Ugo Humbert. «Físicamente me encuentro bien, con muchas ganas de empezar aquí en Madrid. Con el nivel que he mostrado en Barcelona, llegó aquí con mucha confianza. Aquí no es fácil adaptarse por la altura, pero tenemos unos días antes de debutar. Tengo muchas ganas», relató Alcaraz en las instalaciones de la Caja Mágica.

Haciendo gala de su habitual sinceridad, Carlitos reconoció que las bajas de Nadal, Sinner y, por supuesto, Novak Djokovic, facilitan el cuadro a los presentes. «Cuando no están los mejores es un poquito más fácil pero, como siempre he dicho, todos los jugadores son muy buenos y tienen un nivel muy alto. Cada jugador pienso que puede ganar el título. No me confío por las bajas y es una pena no poder disfrutarles en vivo. Yo no me siento favorito, voy partido a partido y a ver quién me toca».

La posibilidad de llegar a Roland Garros como número uno del mundo es real, pero Alcaraz no quiere precipitarse por un ranking que no cambia demasiado de cara al segundo Grand Slam de la temporada. «Siempre he dicho que conseguir el número uno es un objetivo, pero de cara a París no cambia mucho ser uno o dos. Por lo menos yo me lo tomo así. Obviamente, sería un buen logro para mí el recuperar el número uno, pero de cara a Roland Garros es insignificante para mí», afirmó el actual número dos del ranking ATP, que de ganar en Madrid saldría a sólo cinco puntos de Djokovic.

Carlos Alcaraz, en Madrid como en casa

Alcaraz no siente demasiada presión, ni tampoco a la hora de reconocer sus opciones para ganar el Mutua Madrid Open, aunque ni mucho menos es una obligación para él llevarse el título de campeón como en 2022. «Cuando vamos a cada torneo, pensamos que lo podemos ganar y vamos a intentarlo. Pero, si no lo hacemos, para mí no sería un fracaso. Salir del torneo pensando que he fracasado sería por el nivel que he mostrado o por la actitud, que para mí es lo más importante. Si de cabeza estoy bien, jugando a un buen nivel, si pierdo no me lo tomaría como un fracaso».

Por último, Alcaraz ponderó lo que significa para él jugar en casa, tanto en Barcelona la semana pasada como en estas dos en el Mutua Madrid Open. «No me lo tomo como presión, totalmente al revés, como motivación. Tener tanta gente, a mí me gusta jugar delante de tanto público y más si es aquí en España, delante de mi gente. Es una motivación muy grande, y nuestra intención es disfrutar dentro de pista y también hacer disfrutar».