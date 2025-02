Alcaraz aprueba su asignatura pendiente y avisa a Sinner

Alcaraz observa el trofeo mientras las voces retumban en el encapsulado recinto de Róterdam. Lo mira con gusto el murciano, que tenía ganas de expresas que sí, que también puede ganar en indoor. Hasta el pasado domingo se le resistía la mencionada condición de juego. Había ganado títulos en tierra batida, hierba y pista dura, pero nunca en una pista con techo.

Lo consiguió un Carlitos que fue de menos a más en Róterdam. Las dudas que le sembró Van den Zandschulp en primera ronda las disipó con Vavassori y Pedro Martínez y ya en semifinales arrolló a Hurkacz. Desplegó su mejor tenis para alcanzar una final que a la postre inaugura su vitrina este año y le convierte en campeón en todas las superficies.

«Este título es especial porque es el primero en indoor y he demostrado que puedo jugar bien en este tipo de pistas. Estoy feliz porque sabía que tenía el nivel para jugar bien en estas condiciones. Hay jugadores que tienen mejor juego para jugar en indoor, pero he conseguido ganar a tenistas como esos y eso me da mucha confianza. Mi mejor nivel también llegará en esta superficie, he de trabajar en mejorar lo que he entrenado», aseguró Alcaraz al acabar el partido.

Argumentos para creerlo tiene el murciano. Posee velocidad, agilidad y reflejos para rendir en una superficie cuyo dominio corresponde a Sinner, el rival por antonomasia de Alcaraz. Siete entorchados del italiano en indoor y 17 sobre pista dura. «Es, de largo, el mejor jugador en esta superficie», explicó Zverev tras caer contra el italiano en la final del Open de Australia.

El italiano ha ganado 36 de los últimos 37 partidos en dura, con el único lunar de la final del Open 500 de Pekín, que perdió contra Alcaraz. Sus últimos diez cara a cara con tenistas del top 10 han caído de su lado, con 22 sets a favor y ninguno en contra. Alcaraz, que ya se impuso en China, emerge ahora en pista dura. Y tiene la convicción y tenis para comprometer el reinado de Sinner.

El murciano ha cambiado su hoja de ruta hacerse más fuerte en la superficie de Sinner. A estas alturas de año siempre ha sido un asiduo de la tierra batida de Sudamérica. Lo ha cambiado por la pista dura de Róterdam, Doha, Indian Wells y Miami.