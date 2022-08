Alba Oliveros responde a la oleada de críticas por su narración de un gol

Una de las caras nuevas en las retransmisiones de partidos de la Liga esta temporada ha sido la de Alba Oliveros, que además ha hecho historia en este sentido al ser la primera narradora de la Primera División en un partido de pago. Sin embargo, en los últimos días ha sido objeto de críticas por su forma de narrar un gol del Mallorca frente al Rayo Vallecano.

Las redes sociales muchas veces son crueles y no perdonan una, y la joven periodista lo ha comprobado en sus propias carnes tras viralizarse el vídeo cantanto ese tanto. Alba Oliveros recibió miles de críticas, algunas con más respeto que otras, y la comunicadora ha querido responder a través de su perfil.

Kang In Lee sentenció al Rayo.

3 puntos vitales para el Mallorca. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wFw3xHQVRa — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 27, 2022



«Estas semanas he sido muy feliz. He recibido mil mensajes de compañeros, expertos, voces autorizadas e incluso referentes en la profesión, y todos ellos positivos y bonitos. Lo mismo por parte del 99% de menciones en esta red. Acabo de enterarme de que me ha estado cayendo una buena por aquí por un fragmento que han subido, un momento que, por unas cosas u otras, fue un poco caos para mí. Y sinceramente, estoy en shock», escribió.

Alba Oliveros pide respeto y no formarse opiniones simplemente con un fragmento de una retransmisión de más de 90 minutos: «Me gustaría animaros a escuchar un partido completo. Cualquier crítica es bien recibida, estoy ansiosa por seguir aprendiendo y mejorando, pero que sean reales, con fundamento y constructivas. Gracias a todos por el apoyo».