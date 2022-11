Aguirre mide la crisis del Atlético

En el ocaso de un primer tramo de temporada patético, el Atlético visita esta noche Son Moix con la tenaza de una crisis sin precedentes en la era de Simeone ahogándole sin compasión. Fuera de Europa, a trece puntos del líder en el momento que el balón se ponga en movimiento y sin apenas credibilidad el equipo se enfrenta hoy a una de sus bestias negras. El Mallorca fue el único rival que le ganó los dos partidos la pasada temporada y ahora amenaza con profundizar aún más en la herida abierta de los rojiblancos, que no podrán contar ni con Joao ni con Giménez, a los que veladamente se les acusa de haber provocado ante el Espanyol la quinta tarjeta que les impide jugar en Palma y que, de paso, les evita problemas de última hora de cara al próximo Mundial.

Hace ya muchas semanas que casi todo son malas noticias en el Atlético, que perdió en Cádiz su primer partido como visitante en Liga y que llega a Son Moix sin apenas objetivos a los que agarrarse, sobre todo después de la victoria a última hora del Barcelona en Pamplona. El Mallorca es uno de los pocos equipos de la Liga que presenta un balance positivo ante Simeone (cuatro triunfos baleares por sólo dos madrileños) y llega además al partido en un gran momento de forma, con siete puntos sumados en las tres últimas jornadas, seis de ellos tras vencer a domicilio a Valencia y Villarreal. Eso sí, en su estadio sólo han podido doblegar al Almería porque el equipo, que se siente muy cómodo defendiendo, tiene bastantes problemas cuando de lo que se trata es de atacar.

Giménez y Joao son baja por tarjetas -muy oportunas en ambos casos, y forzadas además en dos jugadas que no venían a cuento- y Kondogbia es duda. En cambio vuelve Koke, al que se ha echado muchísimo de menos, pero no parece que para que sea titular, al menos según lo que ensayó ayer Simeone. Tampoco Lemar pinta como uno de los once elegidos, a pesar de sus buenos minutos ante el Espanyol, pero no sería la primera vez que el Cholo juega al despiste. En el Mallorca no podrán jugar ni Maffeo ni Dani Rodríguez, pero sí estará el kosovar Muriqi, el delantero más influyente de la Liga, por encima incluso de Lewandowski. Sus 7 goles en sólo 12 partidos constituyen el 70% de los que ha logrado todo su equipo. Además, ha marcado cuatro consecutivos en los que cuatro últimos choques en los que ha participado.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Gio González, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Galarreta, Baba, Antonio Sánchez, Kang In Lee y Muriqi.

Atlético: Oblak, Nahuel Molina, Savic, Felipe, Reinildo, Witsel, Koke, Llorente, Lemar, Griezmann y Morata.

Árbitro: Melero López (campo) y González González (VAR),

Estadio: Son Moix, 21.30 horas.