La ACB ‘contenta’ al Madrid y mete en la nevera a los árbitros de la final de Copa del Rey

La ACB ha castigado a los tres árbitros de la final de la Copa del Rey de baloncesto sin pitar esta jornada. Todo apunta a que Juan Carlos García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez estarán varias jornadas en la nevera

Ya es oficial. La ACB ha metido en la nevera a los tres árbitros de la final de la Copa del Rey de baloncesto, al menos para esta jornada de Liga aunque todo apunta a que estarán varias jornadas sin pitar. Ninguno de los tres que dirigieron el partido entre Real Madrid y Barcelona en el WiZink Center, que terminó con polémica por la canasta de Tomic que era rebote legal de Randolph, ha sido elegido para arbitrar esta jornada en la Liga Endesa.

La ACB ha hecho públicas las designaciones arbitrales para la jornada 21 de la Liga Endesa que se disputa este fin de semana, la primera tras el parón por las ventanas FIBA y la Copa del Rey. Juan Carlos García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez no arbitrarán esta jornada debido a su actuación en los minutos finales de la final entre los dos grandes de la Liga Endesa y todo apunta a que no va a ser la única jornada que estén sin pitar, sino que les esperan varias jornadas en la nevera.

Desde el organismo no han hecho pública ningún tipo de decisión al respecto sobre sanciones a los árbitros, simplemente no los ha designado para esta jornada. Lo cierto es que aquel polémico minuto final de la prórroga les ha condenado. Primero no señalaron una falta de Anthony Randolph a Chris Singleton que podría haber sido decisiva y sentenciar el choque.

Acto seguido, en la última jugada del encuentro concedieron canasta de Ante Tomic por un supuesto tapón ilegal de Randolph, cuando realmente es un rebote. Esa anotación no debió subir al marcador y por eso los jugadores del Real Madrid terminaron muy enfadados con el trío arbitral, ya que revisaron la canasta del croata en el Instant Replay antes de darla por válida cuando debieron anularla y el Madrid habría ganado la Copa.