Abu Dabi repetirá como sede de la Final Four en 2027 y 2029 y la Euroliga hace hueco al Roig Arena en 2028

La Euroliga ha anunciado oficialmente que Abu Dabi repetirá como sede de la Final Four esta temporada, es decir, en 2027, y la ha ratificado también para 2029. Así, como hizo con el OAKA Arena de Atenas este año 2026, el campeonato evita que la capital de Emiratos Árabes Unidos albergue dos citas consecutivas y deja hueco a otras sedes. Valencia y su espectacular Roig Arena se postulan para 2028.

Después de la Final Four celebrada en 2025, Abu Dabi repetirá como organizadora de la gran cita del baloncesto europeo. El próximo año, cuatro clubes de Europa lucharán fuera de ella por el trono continental. Cosas del deporte moderno. Eso sí, la Euroliga no comunica qué sede albergará la de 2028, abriendo espacio para el ya no tan nuevo Roig Arena, que acogió este 2026 la Copa del Rey, y también lo hará con la de 2027.

En su comunicado, la Euroliga alardea de su «éxito rotundo» en la organización de la Final Four de Abu Dabi 2025, una cita que, pese a ser la primera de la historia en celebrarse en el extranjero, congregó a 12.000 espectadores que vivieron la coronación del Fenerbahce en el Etihad Arena de Yas Marina, en un partido en el que se alzó con el título derrotando al recientemente desaparecido Mónaco.

La Final Four de 2027 se disputará del 28 al 30 de mayo y Abu Dabi también acogerá la Euroliga Júnior. Chus Bueno, CEO de la competición, afirma que «combinar los mercados tradicionales con ciudades globales que ofrecen instalaciones de primer nivel» supone «un gran atractivo turístico». El ejecutivo español asegura que «juntos» continuarán «llevando el baloncesto de clubes europeo a la mayor audiencia posible».