Abrines explota contra el arbitraje: «Es lamentable»

Álex Abrines ha explotado contra los árbitros después de la derrota de España frente a Canadá que les ha condenado a la eliminación en el Mundial de baloncesto. El alero ha cargado con fuerza contra el panameño Julio Anaya, el argentino Juan Fernández y la estadounidense Jenna Jordan Reneau, que castigaron con varias falta técnicas al equipo español.

«No sé si me multarán, pero el arbitraje es lamentable. Son demasiado protagonistas y eso no puede ser. En un partido de este calibre, con dos equipos jugándonos todo, los protagonistas somos nosotros, no ellos. No sólo ha sido durante este partido, durante todo el torneo el arbitraje ha sido flojo. No me estoy quejando porque nos piten a favor o en contra, pero al final un día tiran para un lado y otro para otro, y eso no puede ser», lamentó Abrines en el Indonesia Arena.

En cuando a la eliminación de España en esta segunda fase, el jugador del Barça defendió que la plantilla que tenían era «suficiente para competir y seguir luchando por este Mundial». «Y lo hemos competido. Hemos jugado bien y hemos competido ante una de las favoritas para ganar el torneo, pero así es el baloncesto, a veces ganas y a veces pierdes. Hoy es complicado verlo, pero creo que hay que irse con la cabeza bien alta”, dijo.