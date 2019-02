Giuseppe Marotta, CEO del Inter de Milán, ha dejado abierta una puerta a la renovación de Mauro Icardi. El club tiene claro lo que está dispuesto a ofrecer al delantero argentino aunque desconocen cuál será la respuesta del jugador y de su agente y mujer, Wanda Nara. Además, Marotta ha recordado que "no hay una fecha límite" para tratar la renovación del ex capitán

Sigue el culebrón Mauro Icardi. La renovación del delantero del Inter de Milán sigue estancada en medio de la polémica tras retirarle el brazalete de capitán y las consecuentes tensiones con la directiva, afición y parte de sus compañeros. Además, el argentino podría pasar por el quirófano y perderse lo que queda de temporada, pero Giuseppe Marotta, CEO de la entidad italiana, ha dejado abierta una puerta a su renovación. “Haremos una propuesta”, ha dicho el directivo.

Giuseppe Marotta habló a los micrófonos de Sky Sports Italia y, como no podía ser de otra manera, fue preguntado por Icardi. “No quiero entrar en el tema porque no es necesario. Tenemos las ideas claras, sabemos qué hacer y en los próximos día actuaremos en consecuencia. No sé si será la semana decisiva, esto es una tarea con Wanda, de modo que una propuesta la haremos, después cuál será la respuesta no lo sabemos y sobre todo no hay una fecha límite”, decía Marotta.

Las palabras de Marotta se produjeron antes del encuentro ante la Fiorentina, un duelo lleno de goles y de polémica con el VAR como protagonista. Los de Spalletti se dejaron dos puntos tras el gol de Veretout en el añadido (3-3), un encuentro que se alargó hasta los 111 minutos y en el que tampoco pudo estar Icardi, apartado del juego durante las últimas cuatro citas de los italianos por problemas en su rodilla, que incluso podrían hacerle pasar por el quirófano.

Por su parte, Wanda Nara, agente y mujer del futbolista del Inter de Milán, acudió a su cita semanal al plató de Tiki Taka, programa dedicado a la tertulia del fútbol y defendió que Icardi “es un verdadero interista”.