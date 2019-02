Luis Rubiales: “Nadie se siente preparado para jubilarse con 35 años”

Luis Rubiales compareció en el foro ‘Deportistas, El Día Después’, que organizó OKDIARIO en colaboración con el Banco Sabadell. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol habló de la retirada y el consiguiente paso a la gestión, además de compartir su experiencia personal después de sufrir momentos duros como futbolista en el Levante y el Alicante.

Para analizar lo que ocurre el día después de la retirada de un deportista, OKDIARIO y el Banco Sabadell contaron con la presencia de personas relevantes en el mundo del deporte como Luis Figo, Luis Rubiales, Alejandro Blanco y José Luis Mendoza, quienes darán su visión desde diferentes prismas. También estuvieron presentes el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, y Pedro Dañobeitia, director General de Banca Privada del Banco Sabadell-Urquijo, en una mesa redonda moderada por el redactor jefe de deportes de OKDIARIO, Miguel Serrano.

La Retirada

“Quiero empezar diciendo que a mí me ha pasado lo mismo que a Figo. Vi que el cuerpo no acompañaba a la cabeza, pero yo tardé doce o catorce años en darme cuenta”.

Experiencia como futbolista

“Yo he sido muy feliz como futbolista, he tenido la suerte de saber lo que es jugar en tierra, con 14 años en tercera división, y jugar en primera y superar lesiones muy complejas”.

Etapa dura como profesional

“Esos años que viví en el Levante y después en el Alicante con un concurso de acreedores a ver que no estábamos preparados como país con una reglamentación que permitiera una seguridad jurídica. Había clubes que actuaban de una manera más certera y otros no”.

El futuro después del fútbol

“Me marché a Escocia para perfeccionar mi inglés y pensando en el futuro. He mirado al futuro siempre, he tenido siempre presente que esto se acaba y no hay vuelta atrás. Siempre he tratado de formarme pero la mayor formación la da la experiencia. Este master de gestión que viví en el Levante me di cuenta de que iba a hacer mucho más fuera del fútbol que dentro”.

Vértigo tras la retirada

“Terminé liderando un equipo amateur y pasamos a ponernos un traje y una corbata y ahora como presidente de Federación más arropado por gente más preparada que conoce el fútbol y profesionales del fútbol. Pero sin duda se siente vértigo, sensación de vacío y casi de abandono, porque nadie se siente preparado para jubilarse con 35 años. Yo tuve la suerte de poder elegir cuando me retiraba, esto es muy importante porque hay gente que no toma la decisión y tiene que seguir uno o dos años más con dolores en las articulaciones”.

Ayudas de la AFE

“Yo casi prefiero no bajar al terreno de lo personal, pero creo que puedo dar datos. En AFE se pasó de 300 a 1500 becados, que además tenían un incentivo de aprobar y te seguimos becando, un plan de continuación. Se estuvo del lado de los parados y hay un fondo de casos excepcionales de después del fútbol”.

Plan de futuro para el deporte

“Sería muy bueno plantear en el futuro a la administración un plan integral, para que los beneficios fiscales se ampliaran al empresariado para la contratación de los deportistas. En los países nórdicos esto ya se llevó a efecto y los deportistas de élite tienen una capacidad de decisión en décimas de segundo con un alto porcentaje de responsabilidad. Cuando estás ahí, la presión es alta y esa capacidad de toma de decisiones, dentro de cualquier sector del mundo empresarial, vale mucho. Esa juventud, ligada a esa valentía no vale de nada sin experiencia y si una administración no apuesta de forma fuerte, porque no olvidemos que estos deportistas de élite pagan mucho a Hacienda”.

Ayudas a deportistas

“En un momento corto de su vida los deportistas tienen tienen un porcentaje de pago superior al 50%. José Luis (presidente de UCAM Murcia) ha nombrado a gente que ha ganado medallas y que en 10 o 15 años vamos a tender a olvidarlos. El mayor elemento de cohesión social es el deporte y tenemos que servir al deporte lo que se merece, no sólo aprovecharnos de él”.

El papel de la mujer

“Es muy importante. Creo que tenemos una obligación especial hacia la mujer y otra hacia los menores. Nos rasgamos las vestiduras pero la ayuda es nula. Hemos sido campeones de Europa donde hay muchas licencias pero ninguna ayuda, tenemos que darlo por streaming desde el canal de la RFEF. Vamos, nos peleamos, pero no hay una planificación real, liderada por la administración. La filosofía del deporte español tiene que partir de una ley, que es cuestión del parlamento y tiene que asesorarse por federaciones, Ligas, el COE, Alejandro Blanco es el mejor dirigente para el deporte español y creo que sería una equivocación tremenda que se marche ahora. Todo lo que hacemos en la RFEF va encaminado a la mujer y a los menores, hemos conseguido cosas pero necesitamos una administración fuerte”.

Necesidad de una vida ordenada

“Niños o niñas menores de 20 años, todos tienen un tutor, que habla con su centro de estudios, a nivel universitario o colegio si son menores. Es difícil que un chico que no tenga una vida ordenada, salvo momentos de crisis, que no se le de un toque de atención desde la federación. Una vida ordenada va a hacer que sean deportistas que rindan y personas con un futuro”.

La mujer, pilar fundamental

“La mujer es uno de los pilares de la federación y lo hemos logrado dándoles herramientas. Estamos solos y esa es la realidad, el deporte femenino en España es deficitario, no hay nadie que nos ayude y hay sólo unos valientes que están apostando, como el caso de Iberdrola, pero tenemos que legislar para promover que la gente que quiere darle a la mujer el lugar que merece”.