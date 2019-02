¡Gol del Madrid! Lucas Vázquez marca el primer gol del partido de hoy, que enfrenta al Barcelona y al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Camp Nou.

21:21 – Min 19. ¡Paradón de Keylor Navas a Malcom! Estaba invalidada la jugada por fuera de juego.

21:20 – Min 18. ¡Otra contra del Real Madrid! Vinicius no estuvo preciso en el último pase. Gran partido de Benzema, uno más.

21:14 – Min 12. ¡La ha tenido Vinicius! Su disparo lo taponó Piqué. Era un tres para uno del Real Madrid a la contra.

21:12 – Min 10. Trata de reaccionar el Barcelona, pero se cierra bien el Madrid. Amarilla para Sergio Ramos por cortar una contra.

21:07 – Min 6. ¡¡Goooooooool del Real Madrid!! ¡Gol de Lucas Vázquez! Gran jugada del equipo blanco, centro de Vinicius, Benzema la comoda y se la deja a Lucas Vázquez, que toca lo justo para batir a Ter Stegen. Barcelona 0-1 Real Madrid.

21:06 – Min 4. ¡Disparo de Kroos! Paró Ter Stegen, bien colocado.

21:05 – Min 3. Presión alta del Real Madrid en los primeros compases. Le dura poco el balón al Barcelona.

21:02 – ¡Comienza el partido! Arranca el Barcelona-Real Madrid de semifinales de la Copa del Rey. ¡Clasicazo copero!

20:58 – ¡Saltan el Barcelona y el Real Madrid al césped del Camp Nou! En breve dará comienzo el Clásico de ida de semifinales de la Copa del Rey.

20:54 – Recordamos: Messi no partirá de inicio en el Barça y Bale e Iscotambién estarán en el banquillo del Real Madrid. Los azulgranas salen con Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Malcom, Coutinho y Luis Suárez. El conjunto madridista va con Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Llorente, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

20:48 – ¡Jugadores a vestuarios! Esto está a punto de comenzar. Barcelona y Real Madrid buscarán el pase a la final de la Copa del Rey, que tendrá lugar en el Benito Villamarín, en esta eliminatoria que vivirá su primer acto en el Camp Nou.

20:40 – Recordamos que en la última visita del Real Madrid al Camp Nou, los blancos cayeron 5-1. Precisamente, en ese encuentro, el Barcelona tampoco jugó con Messi. Eso sí, los blancos llegaban en una dinámica muy negativa, envueltos en la peor crisis que se recuerda. A día de hoy, mucho han cambiado las cosas. Reencontrados con su juego y con el gol, el conjunto blanco buscará dar un paso hacia la final de la Copa del Rey en el primer Clásico de Solari en el banquillo madridista.

20:22 – Ya calienta el Real Madrid sobre el césped del Camp Nou. En poco más de media hora arranca el primer Clásico del año. El FC Barcelona se enfrentará al conjunto madridista en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

20:10 – Sorpresas por tanto en los dos equipos. Messi era duda para el duelo de hoy, tras el golpe sufrido la pasada jornada frente al Valencia. Pese a entrenarse ayer con normalidad, no estará de inicio en este Clásico. Por su parte, en el Real Madrid, la principal novedad es la entrada en el once de Marcos Llorente. Como se esperaba, Bale estará en el baquillo acompañado de Isco, que apuntaba a la grada y al final no entra entre los descartes de Solari para el duelo ante el Barcelona.

20:03 – En el banquillo del Barça estarán: Iñaki Peña, Murillo, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Aleñá, Prince y Messi.

19:56 – ¡MESSI SE QUEDA EN EL BANQUILLO! Salta la sorpresa en el once del FC Barcelona. Valverde va con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Malcom, Coutinho y Luis Suárez.

19:50 – OFICIAL. ISCO ESTARÁ EN EL BANQUILLO. El Real Madrid confirma el once y finalmente, el malagueño no va a la grada. Le acompañarán Courtois, Nacho, Casemiro, Asensio, Ceballod y Bale. Luca, Reguilón y Mariano son los descartes de Solari.

19:34 – ¡Llega el Real Madrid al Camp Nou! En apenas hora y media dará comienzo el encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid.

19:32 – !Tenemos confirmado el once del Real Madrid, aunque aún no es oficial! Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Llorente, Kroos, Modric, Lucas, Vinicius y Karim Benzema. No juega Gareth Bale.

19:25 – ¡El Real Madrid sale del hotel de concentración rumbo al Camp Nou!

19:21 – Por su parte, el Madrid se ha reconciliado con su juego y con el gol. Por primera vez en la temporada encarrilan cinco partidos consecutivos ganados, en los que han marcado 16 goles.

19:17 – Los dos conjuntos llegan en un gran momento. Sin embargo, el Barcelona viene de empatar frente al Valencia, además de mostrar una mala imagen en los anteriores encuentros coperos. Pero ante el Sevilla consiguieron darle la vuelta a la eliminatoria y vencer por 6-1.

19:10 – Estamos a la espera de que ambos conjuntos partan en dirección al Camp Nou, donde a las 21:00 horas se arranca el primer Clásico del 2019. Un partido que ninguno de los dos deseaba, dado el apretado calendario que les espera en este mes. En lo que respecta a los onces de Valverde y Solari, hay ciertas dudas. En el Barça saber si Messi será de la partida y en el Real Madrid, además de si jugará Bale de inicio, la principal incógnita está en saber si Isco estará en el banquillo o será uno de los dos jugadores de campo que vea el partido desde la grada.

19:00 – ¡¡Muy buenas tardes!! ¡Llegó el gran día! El Clásico entre Barcelona y Real Madrid está a unas horas de arrancar. Una plaza en la final de la Copa del Rey está en juego, pero este partido de ida que se disputa en el Camp Nou sólo da el pistoletazo de salida a una eliminatoria que promete ser apasionante.