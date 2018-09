Toda la verdad del ‘Caso Jimmy’: un vídeo no válido, un testigo poco creíble y una buena defensa

Este viernes quedó archivada la causa para la mayoría de implicados en la pelea que murió Jimmy Cuatro personas fueron detenidas en su día y posteriormente puestas en libertad porque no se pudo demostrar su culpabilidad

El ‘Caso Jimmy’. Este suceso vuelve a estar en el candelero después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid haya archivado la causa en la que se investiga la pelea de ultras, en la que falleció el seguidor del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero, ‘Jimmy’. De los 92 implicados, se han procesado únicamente a 10 personas.

De esta forma, se archiva el procedimiento para la mayoría de investigados que participaron en la pelea, excepto los 10 mencionados. ¿El motivo? Éstas personas aparecen en las imágenes portando barras o lanzando sillas y están perfectamente identificadas.

“El resto no están identificados, porque aparece mucha gente y perfectamente podrían estar huyendo debido a la pelea que se estaba produciendo” asegura Ana Blanco, la abogada que defendió con notable éxito a uno de los encarcelados inicialmente por la muerte de Jimmy. Posteriormente, este investigado fue puesto en libertad el pasado mes de mayo de 2015 (los habían mandado a prisión el 18 de enero) después de que las pruebas mostradas no fueran concisas.

Y es que todo lo que rodea al ‘Caso Jimmy’ tiene su historia. Desde la muerte del ultra del Deportivo, el 20 de noviembre de 2014, hasta que se cerrara el caso el pasado mes de junio, después de que el Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid concluyera la investigación “al no existir indicio de criminalidad contra persona o personas determinadas en los hechos objeto de las presentes actuaciones”. Ese fue el primer proceso abierto y después llegaría el segundo, al que se daba carpetazo este viernes a excepción de los citados 10 investigados.

Un vídeo que no demuestra nada

La clave del ‘Caso Jimmy’ y el principal motivo por el que no hay nadie detenido tras el fallecimiento del ultra del Deportivo es que se presentó como prueba por parte de la Policía un vídeo que no ha podido demostrar nada.

Para comprender toda esta historia hay que regresar a la mañana de 19 de noviembre de 2014, cuando los ultras de Atlético de Madrid y Deportivo se citaron en la Ribera del Manzanares para dar rienda suelta a su agresividad. Después del fallecimiento de ‘Jimmy’, el revuelo mediático que se generó alcanzó cotas mayores y ahí comenzó a trabajar un grupo especial de la Policía, encargado del seguimiento de los hinchas más radicales en los partidos y que no catalogó el partido como de alto riesgo. Ahí empezaron todos los problemas.

“En un principio no tenían absolutamente nada y hay un señor, un taxista con su teléfono móvil que graba lo que ocurre al otro lado del río, la grabación que siempre ha sido publicada en los medios de comunicación. En ella no se ve nada, se ve mucho humo y es imposible diferenciar a nadie. Nosotros pedimos a la Guardia Civil que nos dejaran investigar los vídeos y los especialistas nos dijeron que tenía que tener 100 píxeles y este tenía 15”, afirma la defensa de uno de los detenidos posteriormente a este diario.

A raíz del vídeo, se emitió un informe donde se declara “sin lugar a dudas” que se tienen identificados a los presuntos culpables, aunque en boca de Ana Blanco, abogada de la defensa junto con Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, en ellas “no se podía reconocer a nadie”. Así que cuando la Policía puso ese informe en las manos de la jueza del Juzgado nº 20 de Madrid (suele ejercer en el número 26 y estaba de sustituta) ésta mandó a los cuatro jóvenes a prisión.

Comienza la defensa que acaba con éxito

Y ahí es cuando entra en juego Ana Blanco junto con Ignacio Gordillo. “Cuando llevan cuatro meses en prisión llega a nuestro despacho la madre de uno de los chicos y nos ponemos manos a la obra. También comenzamos a conocer a los abogados de los otros chicos”, relata la defensa.

Ahí fue cuando comienzan las rondas de entrevistas hasta llegar a una de las claves de que la defensa fuera un éxito: el hombre que aparece en el agua en el vídeo en el que se basa el informe podría no ser Jimmy. “Hablo con gente cercana al caso que me empieza a decir que el que están identificando como Jimmy no es el muerto”. Y es que aquí hay que tener clara una cosa: cayeron dos personas más al Manzanares al margen del fallecido.

Obviamente, la forma de afrontar el caso había cambiado. “A partir de ahí no me preocupo en demostrar si es mi cliente o no, me preocupo de demostrar es que ése no es el cuerpo. Después de mucho trabajo y de hacer un estudio de fotogramas, se elabora una pericial en la que consigo demostrar que el muerto no es el muerto. Llamamos a declarar a los policías y les preguntamos en qué dirección va la corriente del río y no fueron capaces de decirnos nada”.

“También llamamos a declarar al taxista y a la única persona que fue testigo presencial de los hechos. Éste era un guardia de proximidad que va por la otra Ribera del Manzanares y comienza a llamar a refuerzos cuando ve la reyerta. Este policía está justo en frente del que habían identificado como el muerto y es uno de los que le ayuda a salir del agua“, relata la defensa.

Otro hecho clave es que cuando Jimmy cayó, la Policía le ató con unas cadenas del Bar Andorra hasta que llegaron los bomberos. Y en el vídeo en el que presuntamente el ultra del Deportivo caía al agua no había ni rastro. “El guardia de proximidad señaló que al tercer día de los hechos fue a declarar y dijo cómo habían ocurrido las cosas y este les dio un croquis que ellos aseguraron que no hacía falta. Éste especificaba lo que había ocurrido con la persona que se había caído al río”, relatan. En ese momento, el juez decreta la libertad de los cuatro jóvenes que estaban en prisión.

Un testigo protegido sin validez

Un tiempo después de que los cuatro jóvenes fueran puestos en libertad, se presentó un testigo protegido que identificó a varios jóvenes como presuntos autores de los hechos. “A raíz de esto, la jueza condena a los menores después de la declaración del testigo protegido y la Audiencia Provincial revoca esa sentencia y los absuelve porque dice que no tiene ninguna credibilidad el testigo protegido” apuntan las fuentes consultadas.

“Cuando desvelan su identidad nos enteramos que tiene antecedentes policiales, varias detenciones que después de haber sido testigo protegido no habían llegado a nada y que tiene un familiar con antecedentes y una serie de cosas”, señalan.

Las claves del triunfo de la defensa

“La clave de todo es que hubo un error policial. Los informes policiales son muy difíciles de rebatir porque te tienes que esforzar en probar la defensa. No eran ellos (los investigados) por una sincera razón, si ellos estaban tirando al que estaba nadando, no podían estar atacando a Jimmy”, afirman estas mismas fuentes.

-Así que es innegable hacer esta pregunta a la defensa: ¿Cuál fue la clave del éxito?

– Una pericial muy bien hecha. Se midió en campo in situ la distancia de cada árbol, de cada farola, se hizo una medición en el vídeo de eso mismo para saber las diferencias que había. Logramos demostrar el ángulo que había el policía y el muerto. Cuando llamamos a declarar al agente quedó claro que estaba vivo. Esa pericial fue básica pera sacar el juicio. Después un trabajo exhaustivo de interrogación a todas las partes.