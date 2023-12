Las 12 campanadas del deporte en 2023

Se acaba el 2023 y deja tras de sí otro año plagado de éxitos en el deporte, auténticas proezas y grandes campeones en una temporada que ha dejado también momentos destacados en España, campanadas del deporte que se han disfrutado aquí y allá con los grandes deportistas, equipos, clubes y selecciones de todo el mundo. Repasamos los 12 momentos que no podíamos dejar pasar.

España y su primer Mundial femenino

La proeza de la selección española de fútbol femenina marcó antes y un después, no sólo a nivel deportivo donde las chicas hicieron historia, sino también todo el terremoto de acontecimientos que vinieron después por el bochornoso beso del ya ex presidente de la RFEF Luis Rubiales a la internacional Jenni Hermoso. Pese a todo el revuelo que se generó por aquello, no puede opacar el triunfo de las españolas, venciendo a Suiza, Países Bajos, Suecia y a Inglaterra en la gran final.

España domina en la Nations League

Tras el Mundial, Luis Enrique dio un paso al lado y dejó su lugar a Luis de la Fuente. Aires renovados para La Roja que contó como primera oportunidad de éxito la Final Four de la Nations League. Vencieron en semifinales a Italia y luego los penaltis dieron el trofeo ante Croacia para lograr la primera Liga de Naciones para España tras dos encuentros en los que fueron superiores a italianos y croatas.

El Manchester City logra su Champions

Tras cientos de millones de euros en inversión, tras numerosos fichajes en busca del equipo ideal, el Manchester City de Pep Guardiola logró su ansiada y perseguida Champions League. Los ingleses añadieron al fin su primer gran título europeo a su palmarés tras una década de dominio mayoritario en la Premier League. Vencieron en la final al Inter de Milan por un corto 1-0 en un partido más parejo de lo que todos presumían.

Real Madrid, campeón de Euroliga

El Real Madrid logró alzar en este 2023 su undécimo título de la Euroliga dejando clara una vez más su hegemonía en Europa. Otra final de escándalo para los blancos que se saldó con un resultado de 78-79 en el Zalgirio Arena de Kaunas. Sergio Llull y Sergio Rodríguez tuvieron un papel trascendental para lograr el éxito de los de Chus Mateo.

Carlos Alcaraz reina en Wimbledon

Carlos Alcaraz logró este verano su primer título en Wimbledon en una final que muchos consideran ya como las mejores del tenis. Comenzó perdiendo aquella final por un contundente 1-6 en el primer set ante Novak Djokovic. Lo vio negro en el segundo pero logró resurgir para llevárselo con esfuerzo en el tie break y dominar en el tercero (6-1). El serbio devolvió el golpe (3-6) pero en el quinto y decisivo set logró reinar el murciano. Roland Garros y el Abierto de Australia, sus siguientes objetivos.

La retirada de Rafa Nadal

«No jugaré los próximos meses y el año 2024 será el último de mi carrera deportiva», fue uno frases de 2023, el campanazo de Rafa Nadal cuando anunciaba que no jugaría temporalmente el pasado mes de mayo: «Me ha costado tener una continuidad, sobre todo por culpa del físico. He ido encadenando lesión tras lesión. Hay que poner un punto y aparte… Sigo sin estar preparado para competir al nivel que necesito». Esta previsto que vuelva en las pistas de Brisbane (Australia), a principios de enero, un ATP 250.

España reyes de la marcha

María Pérez y Álvaro Martín fueron sin lugar a dudas una de las campanadas del deporte, en este caso del deporte español, regalándonos una jornada histórica para el atletismo de nuestro país al proclamarse dobles campeones mundiales de 20 y 35 kilómetros marcha en Budapest el pasado agosto. Doble doblete para España que va directo al libro de los récords de nuestro atletismo.

El tricampeonato de Verstappen

Max Verstappen volvió a proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 por tercer año consecutivo a lomos de su Red Bull. No fue una campanada del deporte como tal, sí un hito por su tercer título de la máxima competición de cuatro ruedas. Y es que, los 575 puntos que logró para alzarse con el título, duplicaban los 285 que obtuvo su compañero de equipo, Sergio Pérez, en un dominio casi absurdo de la escudería energética.

Fernando Alonso vuelve a un podio

No llegó la 33 para Fernando Alonso pero sí está de vuelta a nivel competitivo. El piloto español, tras el milagro con Alpine en Losail en 2021, esta temporada brilló con Aston Martin y estuvo cerca de lograr su triunfo número 33 en la Fórmula 1. El asturiano se subió al podio hasta en ocho ocasiones. Tres terceros puestos en Baréin, Arabia Saudí, Australia, Miami y Sao Paulo y tres segundos puestos en Mónaco, Canadá y Países Bajos.b

El bicampeonato de Bagnaia en Moto GP

Por segundo año consecutivo, Pecco Bagnaia logró salir campeón del mundo de Moto GP sobre su Ducati, logrando defender el campeonato que tan duro ha sido. Con su 467 puntos, siete victorias y 15 podios no tuvo rival en cuanto a méritos, dejando atrás a 39 puntos a Jorge Martín.

El Masters de Augusta de Rahm

A sus 28 años, el español Jon Rahm lograba enfundarse su primera chaqueta verde que le acredita como campeón del Masters de Augusta, título que le valía para recuperar además el primer puesto en el ránking mundial. Era además su segundo gran título, tras el Abierto de Estados Unidos de 2021. Su batalla con Scottie Scheffler, campeón de 2022, fue una gozada para los amantes del golf.

Dominio de Jumbo-Visma en el ciclismo

El ciclismo mundial habló este 2023 el idioma de Jumbo-Visma. Las tres grandes competiciones del ciclismo, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia fueron a parar a ciclistas del equipo holandés. Sepp Kuss fue el vencedor en España, un gregaria convertido en campeón. Primoz Roglic se llevó el Giro y Jonas Vingegaard el Giro.