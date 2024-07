1-1. Un Atlético a medio hacer no pasa del empate en Burgo de Osma

Un Atlético a medio hacer no pasa del empate en Soria ante el Numancia, en el habitual partido amistoso que todos los veranos se disputa en Burgo de Osma, la localidad natal de Jesús Gil. Sólo vale la pena rescatar el golazo de Riquelme en la primera parte y el prometedor debut del joven centrocampista ghanés de 16 años Taufik Seidou, que entrena a las órdenes de Simeone. Al Cholo le queda mucho trabajo por delante pero, sobre todo, necesita soldados eficientes. Sin eso poco podrá hacer.

Simeone tiró para arrancar de todo el repertorio profesional del que disponía. Kostis fue la gran novedad en defensa, Riquelme y Lemar ocuparon la media punta y Correa se quedó como ariete arriba. Con Llorente y Lino en los carriles el equipo era reconocible y el brasileño, de hecho, dispuso de la primera oportunidad del partido, pero se la sacó el portero de un voluntarioso Numancia.

Rodrigo Riquelme marcó el primer gol del curso y fue magnífico. El canterano soltó a la media hora de partido un latigazo tremendo desde fuera del área que se alojó en un lugar imposible para el veterano Doronsorro, que no pudo hacer nada. Sin embargo la alegría duró poco. Cuatro minutos más tarde empató Alain Ribeiro en una acción polémica que arrancó con un codazo tremendo a Azpilicueta, que quedó tendido en el suelo. El árbitro dio validez a la acción ante la indignación del jugador navarro, con el rostro cubierto de sangre.

Azpilicueta no pudo continuar en el partido y fue sustituido por el uruguayo Mourinho, aunque antes de marcharse se encaró con el jugador del que había recibido el golpe. El choque se interrumpió unos instantes y ya no hubo nada más de interés en una primera parte en la que el equipo tuvo poca pegada, aunque marcara un gol de extraordinaria factura.

Simeone cambió por completo el equipo en la segunda parte, con la lógica excepción de Mourinho, que continuó en el campo, y entre los nuevos destacó la presencia del joven centrocampista Taufik Seidou, de 16 años. El jugador, nacido en África, está siendo una de las grandes revelaciones de la pretemporada y está dejando muy buenas sensaciones en los entrenamientos.

No fue la única noticia positiva. Nueve de los once jugadores de la segunda parte proceden de la Academia rojiblanca, con Carlos Martín ejerciendo como capitán. Con tanta juventud en el campo el equipo no pudo con un Numancia mucho más veterano que supo aguantar el resultado y llegar al final con un empate que sirve de poco más que de anécdota. Como todo lo que venga de aquí en adelante hasta que el 19 de agosto se estrene la Liga en el campo del Villarreal.

Atlético primera parte: Moldovan, Llorente, Azpilicueta (Mourinho 37′), Witsel, Kostis, Lino, Vermeeren, Koke, Lemar, Riquelme y Correa.

Atlético segunda parte: Gomis, Mouriño, Serrano, Dani Martínez, Carlos Giménez, Taufik, Gismera (Omar 67′), Galán Carlos Martín, Jano (Pablo Pérez 67′) y Adrián Niño.