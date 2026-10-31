Voltaire, filósofo de la Ilustración: «Aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades»

«Aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades». Esta frase, de Voltaire, continúa circulando por su contundente advertencia sobre la manipulación de las creencias y sus consecuencias. El filósofo francés dedicó buena parte de su obra a combatir la intolerancia, el fanatismo religioso y la superstición, convencido de que el pensamiento crítico era fundamental para construir una sociedad más justa. Su origen se encuentra en un escrito de 1765 en el que reflexionaba sobre cómo determinadas creencias impuestas podían terminar justificando comportamientos injustos.

El peligro de creer sin cuestionar

La reflexión de Voltaire plantea una cuestión que sigue siendo importante, ya que ¿qué sucede cuando una persona renuncia a pensar por sí misma y acepta determinadas ideas únicamente porque una autoridad se las presenta como incuestionables? El filósofo advertía sobre el riesgo de que las creencias impuestas terminaran convirtiéndose en justificaciones para actuar contra los demás.

Esta idea se relaciona con su crítica al fanatismo religioso y a la intolerancia. El filósofo francés Voltaire defendía la necesidad de cuestionar las afirmaciones, examinar los argumentos y distinguir entre las pruebas y las creencias. Su objetivo no era eliminar todas las convicciones personales, sino combatir aquellas que se utilizaban para justificar la persecución o la violencia.

Voltaire, el filósofo que combatió el fanatismo

François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, nació en París en 1694 y se convirtió en una de las figuras centrales de la Ilustración francesa. Escritor, ensayista, dramaturgo e historiador, utilizó la sátira y la argumentación para denunciar los abusos de poder y defender la tolerancia.

Entre sus obras destacan Cándido y el Tratado sobre la tolerancia, publicado en 1763. En este último defendió la necesidad de combatir el fanatismo y reflexionó sobre las consecuencias de la intolerancia religiosa, especialmente a partir del caso de Jean Calas, un protestante francés condenado injustamente.

Una advertencia que sigue vigente

La frase continúa compartiéndose porque invita a reflexionar sobre la relación entre las ideas y las acciones. En una sociedad donde circulan mensajes de todo tipo, contrastar la información y cuestionar las afirmaciones sin pruebas resulta fundamental para evitar la manipulación.

La enseñanza que puede extraerse del pensamiento de Voltaire es que ninguna idea debería quedar al margen del examen crítico. Pensar, preguntar y contrastar no son obstáculos para las convicciones personales, sino herramientas para impedir que el fanatismo convierta una creencia en una justificación para hacer daño.