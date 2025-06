La verdad sobre los productos congelados: no volverás a mirarlos igual después de saber esto

No volverás a mirarlos igual después de saber la verdad de los productos congelados que te cambiará la vida. La cesta de la compra se ha convertido en algo difícil de sobrellevar, en especial en estos tiempos en los que debemos empezar a prepararnos para lo peor. Estamos ante un cambio radical que puede acabar convirtiéndose en algo muy importante. Comer bien, sin gastar demasiado se ha convertido en todo un reto ante un auge de los precios que parece que no tiene límites.

Hemos llegado a unos puntos en los que debemos empezar a pensar en una situación del todo inesperada, con unos precios que van en aumento y que pueden acabar siendo los que marquen estas próximas jornadas que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de aprovechar al máximo una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Los productos congelados pueden ser la solución que hace tiempo que esperabas y que es mejor de lo que piensas.

No volverás a mirarlos igual después de saber esto

Hay algunos productos congelados que hemos aceptado mejor que otros. Nadie o casi nadie, tiene guisantes que no sean congelados en casa. Son un tipo de comida típica de aquellos que necesitan comer bien a la velocidad de la luz y que acabarán marcando una diferencia entre los congelados.

Esos guisantes que podemos poner en un guiso y se descongelan al momento de cocinarse, pueden ser una buena alternativa a los frescos. Otro, de los que seguro que tenemos en el congelador es la alcachofa, que yo no está de temporada, pero nos permite disfrutar de una verdura saludable perfectamente pelada y cortada.

Para no quedarnos sólo en los salados, las frutas como los arándanos o frutos rojos que nos encanta mezclar con el yogur también han acabado siendo un buen básico de la sección de congelados. No sólo se mantienen siempre perfectos, sino que podemos disfrutar de un tipo de ingrediente que queda de vicio en un abrir y cerrar de ojos.

Un buen aliado del sabor y de las buenas sensaciones que genera un ingrediente que puede acabar siendo nuestro mejor aliado del sabor más auténtico.

Esta es toda la verdad sobre los productos congelados

La revista de química alimentaria ha dado con un artículo que cambiará para siempre la manera de comer productos congelados. No sólo son más baratos y cómodos de cocinar, de la bolsa a la sartén, sino que nos ofrecen una serie de buenas vibraciones que hay que tener en consideración. Tal y como nos explican estos expertos: «Se analizaron cuatro vitaminas en varios productos de frutas y verduras para evaluar las diferencias entre los productos frescos y congelados. Se evaluaron el ácido ascórbico, la riboflavina, el α-tocoferol y el β-caroteno en maíz, zanahorias, brócoli, espinacas, guisantes, judías verdes, fresas y arándanos. Se recogieron, procesaron y analizaron muestras de cada producto en la materia primacía para determinar el contenido de nutrientes en tres tiempos de almacenamiento por tratamiento. El ácido ascórbico no mostró una diferencia significativa para cinco de los ocho productos básicos y fue más alto en muestras congeladas que fresco para los tres productos básicos restantes. Aparte del brócoli y los guisantes, que eran más y más bajos en muestras congeladas frente a muestras frescas, respectivamente, ninguno de los productos básicos mostró diferencias significativas con respecto al contenido de riboflavina. Tres productos básicos tenían niveles más altos de α-tocoferol en las muestras congeladas, mientras que los productos básicos restantes no mostraron una diferencia significativa entre fresco y congelado. El β-caroteno no se encontró en cantidades significativas en arándanos, fresas y maíz. Los guisantes, las zanahorias y las espinacas tenían menos βcaroteno en las muestras congeladas, mientras que las judías verdes y las espinacas no mostraron diferencias significativas entre los dos métodos de almacenamiento. En general, el contenido de vitaminas de los productos congelados era comparable y ocasionalmente más alto que el de sus contrapartes frescas. Sin embargo, se descubrió que el β-caroteno disminuyó drásticamente en algunos productos».

Podremos descubrir una alimentación lo más saludable posible, con algunos productos congelados que pueden mantener las mismas vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Algo que puede ser extraordinario para nuestro bolsillo que se verá beneficiado de este tipo de alimentos.

Compraremos más por menos y lo haremos de tal forma que no tendremos que dejarnos el sueldo en ellos. Un brócoli con patatas que puede convertirse en una crema o sopa espectacular, además de una ensalada de maíz y zanahoria hecha con elementos congelados nada tiene que envidiar a los frescos.