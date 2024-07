El truco de la tortilla de patata congelada que no vas a parar de utilizar

La tortilla de patata es uno de los manjares de nuestra cocina nacional, no vas a parar de utilizar esta delicia cuando descubras su versión congelada en este truco. Las tortillas ya hechas de supermercado no son la mejor opción si queremos cuidarnos un poco más. Por suerte, hemos encontrado una opción de lo más recomendable en la sección de congelados, se prepara en un abrir y cerrar de ojos, sale como recién salida del mejor restaurante de la ciudad y sus ingredientes son naturales. No se puede pedir nada más a esta receta.

Es la época del año en la que menos apetece pasarse horas y horas en la cocina. No solo por el calor que hace en ella, sino también ante un tiempo libre que queremos aprovechar de la mejor manera posible. Los congelados nos lo ponen muy fácil y nos ayudan a crear una serie de recetas y de platos que son fundamentales. Podemos preparar una gran variedad de platos en un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda de este tipo de recursos que debemos tener siempre en cuenta. Si estás pensando en apostar claramente por una buena tortilla de patatas, te mostramos como prepararla en un abrir y cerrar de ojos.

Puedes tener una deliciosa tortilla de patata congelada

Nos hemos vuelto muy cómodos con respecto a la comida, queremos conseguir que nuestro día a día tenga de todo y bueno en un abrir y cerrar de ojos. Hay sistemas y productos que hacen de este tipo de detalles una buena opción para descubrir la mejor comida posible. Podemos preparar platos saludables y buenos.

Los procesados no son buenos, pero todo se puede comer en su justa moderación. Podemos apostar claramente por unas recetas que son las que nos servirán para ahorrar tiempo y esfuerzos de una manera que quizás no tenemos en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en cómo lograr aquello que realmente necesitamos.

La tortilla de patatas casera no se puede congelar. No lo intentes, el problema, son las patatas que pueden quedarse granulosas o incluso perder de vista esa textura y sabor que nos apasiona. Para disfrutar de una buena tortilla, tocará estar preparados para comer bien usando la sección de congelados e invirtiendo unos minutos. Los congelados requieren una mínima elaboración que es imprescindible para lograr lo que queremos.

Este truco de la tortilla congelada no lo vas a dejar de utilizar

Busca en tu supermercado más próximo el preparado para crear una deliciosa tortilla de patatas con cebolla caramelizada de la marca Verleal. Lo puedes encontrar en distintos supermercados, por lo que, quizás, toca fijarse bien en lo que podemos encontrar en la sección de congelados.

Tal y como nos indican en la web de esta marca: «El preparado para tortilla de Verleal es una perfecta combinación de patata pochada y triturado de cremosa cebolla caramelizada que aportan notas dulces a un plato tradicional y ofrecen una textura única». Los ingredientes son de lo más recomendables, 85.7% Patata pochada (patata, aceite de girasol).14.3% triturado de cebolla caramelizada (cebolla (60,1%), agua, azúcar, almidón modificado, aceite de girasol, zumo concentrado de cebolla (0,9%), sal, aroma natural). Por lo que resulta apetecible ponerse a cocinar esta delicia que estará lista a la velocidad de la luz.

La preparación de esta tortilla de patatas que sale directamente del congelador no puede ser más sencilla y las consecuencias de este alimento serán igual de espectaculares. Toma nota de cómo prepararla, la puedes servir con unos trocitos de pan con tomate y embutidos para crear un menú low cost y rápido de excepción este verano.

Paso 1: Calienta media cucharada de aceite de oliva en la sartén.

Paso 2: Vierte el preparado para tortilla sin descongelar.

Mantenlo a fuego medio-alto 6-7 minutos removiendo.

Paso 3: En un bol bate 5/6 huevos y añade el preparado que has calentado.

Mézclalo hasta que quede todo bien integrado. Añade sal al gusto.

Paso 4: Pon una cucharada de aceite de oliva en la sartén y cuando esté caliente, vierte la mezcla del bol. Cocina por ambos lados hasta que esté lista a tu gusto.

Con estos pasos te aseguras la mejor tortilla de patatas posibles. La realidad supera la ficción y con este tipo de alimentos no podemos fallar. Siendo uno de los congelados más resultones. Por mucho que intentes crear la tortilla perfecta con elementos que tienes en casa, la cebolla pochada congelada o las patatas que ya venden cocidas nunca podrá quedarte tan buena en tan poco tiempo. Atrévete a apuntarte a la moda que te proporcionará la mejor aliada de un día a día cargado de buenas sensaciones. El resultado de este tipo de elemento es fundamental y puede servirte para descubrir la tortilla de patatas lista en 8 minutos más deliciosa del mundo.