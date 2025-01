El truco para lavar edredones de plumas en casa y que queden como nuevos

Lavar los edredones de plumas en casa y que queden como nuevos, nunca un truco ha sido tan útil. Toca lavar un elemento indispensable de nuestra casa, los edredones. Un básico para mantener el calor en invierno que quizás hasta ahora no había centrado tu atención. De la misma forma que limpias las sábanas, ha llegado el momento de hacer lo mismo con los edredones que se ven especialmente afectados por una falta de limpieza que quizás hasta ahora no habías pensado.

No es que estén excesivamente sucios, pero ten en cuenta que el sudor del cuerpo puede hacer de las suyas. El hecho de ventilar la habitación o la casa, es algo esencial. Aunque pueda parecer que pierdes calor, la realidad es que conseguirás algo que quizás hasta ahora no hubieras tenido en cuenta. Es momento de empezar a cuidarte un poco más de la mano de determinados detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia en estos tiempos que corren y que pueden ser claves para hacer realidad aquello que queremos. Una casa limpia, libre de ácaros y de cualquier problema de humedades, pasa por una correcta limpieza de los edredones de plumas.

Los edredones de plumas son un básico

Cuando bajan las temperaturas empezamos a agradecer la labor de unos edredones de plumas que hasta la fecha se han convertido en una solución que hasta la fecha, pasaba por colgarse de mantas. Los edredones de tipo nórdico llegaron hace unos años para quedarse.

Se convirtieron en una herramienta que nos hizo ganar en confort y en comodidad en nuestras casas. Siendo un buen básico que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta, pero pueden ser fundamentales. Teniendo en cuenta todo lo que nos ofrecen.

La comodidad máxima de hacer la cama en un abrir y cerrar de ojos. Dejando siempre esta parte de la casa en perfectas condiciones, de la mano de determinados detalles que hasta la fecha quizás desconocías o no tenías tan en mente como antes.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con un tipo de edredón de plumas que nos ayuda a mantener el calor en esos días fríos del invierno. Requiere este elemento de unos cuidados que hay que tener en cuenta y que nos sacará de más de un apuro. Toma nota de la forma correcta de lavarlo en casa.

Este truco te ayudará a lavar los edredones en casa

Como nuevo te quedarán los edredones de toda la familia, de la mano de una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Una opción que puede llegar a ser la que nos acompañará en unos días en los que todo es posible.

Los expertos de Duvetopia nos dan una serie de consejos que debemos poner en práctica para que los edredones de plumas queden como nuevos: «Antes de decidir lavar un edredón de plumas o plumón en la lavadora hay que leer bien las especificaciones del fabricante. Hoy en día los buenos edredones de plumón están preparados para temperaturas de lavado hasta 60ºC. Asegúrate bien a que temperatura puedes lavar tu edredón nórdico. Si no lo tienes claro o tienes dudas elige un programa de lavado con agua fría. También, una buena recomendación, sería comprobar que el nórdico no tenga ninguna pérdida de relleno; ya sea de plumas o de plumón. Si es así, puede que tenga un pequeño agujero; el cual puede agrandarse al dar vueltas en el interior de la lavadora y echarse a perder el edredón nórdico. Así que, si es necesario, coge aguja e hilo y repáralo. Utiliza siempre detergentes para ropa delicada y nunca utilices suavizante u otros productos más agresivos (detergentes con enzimas, blanqueante, lejía, etc.) que puedan arruinar el relleno de plumón. Una buena idea es añadir a la lavadora el detergente ya diluido en una buena cantidad de agua. Esto facilitará que el detergente llegue bien a todo el relleno interior del edredón nórdico».

Siguiendo con la misma explicación: «Para lavar un edredón de plumón o plumas siempre debes escoger un ciclo de lavado que sea especial para ropa delicada. Es importante que el centrifugado sea a bajas revoluciones. Una vez terminado el ciclo de lavado es bueno realizar uno o dos ciclos de aclarado extra, con centrifugado suave, para asegurarse que no queda nada de detergente en el edredón. El edredón nórdico puede salir con un exceso de agua de la lavadora. Antes de secarlo puedes escurrirlo un poco en la bañera presionando suavemente para eliminar el exceso de agua. Otro factor importante, a tener en cuenta antes de decidir lavar el edredón nórdico en lavadora, es el tamaño de tu edredón nórdico. Generalmente un edredón nórdico para cama individual cabe perfectamente en una lavadora común de 6 o 7kg de carga. Si el edredón es de cama doble o de matrimonio puede que sea demasiado grande y no entre en tu lavadora. En este caso necesitarías una lavadora con capacidad de carga superior a 8Kg».

Lo ideal una vez lavado en la lavadora es dejarlo secar al aire libre, de tal forma que nos quedará un edredón de plumas como nuevo.