El truco infalible para que tu plancha quede como nueva en minutos

La plancha es uno de esos aparatos que podemos encontrar en casi todos los hogares. Aunque existen alternativas modernas a la plancha convencional, como las de vapor o las de cerámica, este electrodoméstico sigue siendo indispensable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la base puede acumular mucha suciedad, manchas oscuras o restos de tejidos quemados, lo que no afecta a su rendimiento.

En el mercado hay muchos diseñados específicamente para eliminar las manchas y la suciedad de la base de la plancha, pero también existen soluciones caseras que resultan igual de efectivas y mucho más económicas. Uno de los trucos más populares que ha circulado por redes sociales es el uso de sal gruesa para limpiar la base de la plancha, el cual permite eliminar las manchas de manera rápida y sencilla. Este remedio es económico, y también muy fácil de aplicar.

El truco definitivo para limpiar la plancha

Una de las maneras más efectivas y fáciles de limpiar la base de la plancha es utilizando sal gruesa. Lo único que necesitarás es un paño limpio y seco, sal gruesa y, por supuesto, tu plancha. El proceso es bastante sencillo y no tomará mucho tiempo.

En primer lugar, coloca un paño limpio sobre una superficie lisa y resistente, como una mesa o una encimera. Asegúrate de que la superficie esté limpia antes de comenzar. Luego, esparce varias cucharadas de sal gruesa sobre el paño, creando una capa uniforme. A continuación, enciende la plancha y ponla a calentar. No la pongas a la máxima temperatura, sino a una temperatura media. Con la plancha caliente, pasa la base sobre la sal, moviéndola suavemente hacia adelante y hacia atrás. La sal actuará como un abrasivo suave que eliminará la suciedad y las manchas de la base de la plancha. A medida que la plancha se deslice sobre la sal, notarás cómo las manchas comienzan a desaparecer. Una vez que hayas pasado la plancha sobre la sal durante unos minutos, desconéctala y deja que se enfríe. Cuando la plancha ya no esté caliente, frota la base con un paño húmedo para eliminar los restos de sal que hayan quedado.

Este truco dejará tu plancha como nueva, libre de manchas y residuos pegajosos. La sal no sólo es efectiva para eliminar la suciedad superficial, sino que también ayuda a restaurar el brillo original de la base, mejorando la eficiencia del aparato.

Otros remedios caseros

Si el truco de la sal no elimina todas las manchas o si buscas alternativas, existen otros métodos igualmente efectivos que puedes probar utilizando ingredientes que seguro tienes en casa.

Uno de los más populares es el vinagre blanco, conocido por sus propiedades desinfectantes y su capacidad para disolver manchas y residuos. Para limpiar la plancha con vinagre, comienza calentando un poco de vinagre blanco (sin llegar a hervir) y aplicándolo sobre la base de la plancha con un paño limpio. La acidez del vinagre disolverá las manchas de quemaduras y residuos pegados, dejándola mucho más limpia.

Si las manchas persisten, puedes combinar el vinagre con sal gruesa para obtener una mezcla aún más potente. Calienta ambos ingredientes a fuego lento en una pequeña olla y, antes de que hiervan, apaga el fuego. A continuación, con la mezcla aún tibia, moja un paño limpio y frota la base de la plancha con esta solución. Esta combinación de vinagre y sal eliminará las manchas más difíciles, y también actuará como un desinfectante, ayudando a mantener la plancha libre de bacterias.

Otro truco bastante eficaz, sobre todo para planchas con una base antiadherente, es utilizar detergente para la ropa. Mezcla agua tibia con unas gotas de detergente y moja un paño con esta solución. Luego, frota suavemente la base de la plancha, prestando atención especial a las zonas quemadas o sucias. Este método es especialmente útil si la base de la plancha está fabricada con materiales como cerámica o teflón, ya que no la dañará y eliminará las manchas de manera eficiente.

Finalmente, existe un remedio muy efectivo: utilizar comprimidos de paracetamol o aspirina. Estos analgésicos tienen propiedades abrasivas suaves que pueden ayudar a eliminar las manchas de la base de la plancha. Para utilizar este método, simplemente coloca la plancha a una temperatura media, sin conectarla a la corriente eléctrica, y frota un comprimido sobre las manchas.

En resumen, limpiar la plancha no tiene por qué ser una tarea complicada. Con estos trucos caseros, puedes mantenerla en perfecto estado sin necesidad de comprar productos de limpieza. Ya sea utilizando sal gruesa, vinagre, detergente o incluso aspirina, estos métodos no sólo son efectivos, sino también económicos y fáciles de aplicar. Así que la próxima vez que tu plancha presente manchas oscuras o residuos, no te preocupes: con estos trucos caseros, quedará como nueva y lista para seguir utilizándola en tu rutina diaria.