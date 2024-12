El truco de los hoteles para acabar con los malos olores en el lavavajillas

Los malos olores en el lavavajillas tienen los días contados, hay un truco que usan los hoteles que debes tener en cuenta. Cuando se reciben a cientos de personas al día, se necesita cuidar al máximo cada detalle que puede ser el que nos acompañe en estos días. Los olores son elementos que pueden dar una carta de presentación errónea, especialmente si tenemos en cuenta una serie de detalles que en casa pueden ser difíciles de controlar.

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más malos olores genera y no es casualidad. En especial si tenemos en cuenta su misión, debemos tener en cuenta la manera en la que consigue darnos una serie de elementos que serán los que nos marcarán en estos días. Eliminar los restos de comida no es fácil. Teniendo en cuenta que usa esas altas temperaturas a las que llega para darle a nuestro día a día el acabado que necesitamos. La humedad que puede generarse, sumado a pasar mucho tiempo cerrado, son los dos elementos que acaban haciendo que el lavavajillas tenga un olor que no es demasiado agradable. Por suerte, podemos eliminarlo fácilmente.

Este truco acabará con los malos olores en el lavavajillas

Podemos acabar fácilmente con los olores en el lavavajillas con la ayuda de dos ingredientes que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que podemos eliminar de una vez por todas el olor que llega del interior de este electrodoméstico con unos ingredientes que son claves.

Sólo necesitamos un ingrediente para hacer realidad ese sueño de abrir el lavavajillas y no notar ningún olor. El vinagre es el ingrediente que se convertirá en el mejor aliado de una salud de hierro para nuestro lavavajillas. Lo colocamos en un cuenco.

Para acabar con olores difíciles podemos poner dos cucharadas de bicarbonato en el cajetín donde ponemos el detergente, sólo nos quedará encender el lavavajillas en un programa con el que conseguiremos un acabado de 10. Obtendremos un lavavajillas libre de olores y un elemento que acabará convirtiéndose en el mejor aliado de unas jornadas en las que todo puede ser posible. Atrévete a descubrir una combinación de elementos que seguramente se convertirán en únicas. Este truco sumado a una correcta limpieza de este electrodoméstico te ayudará a conseguir que tu lavavajillas acabe siendo un lugar libre de malos olores.

Toma nota de cómo lavar tu lavavajillas

Aunque pueda parecer extraño, el lavavajillas, debe lavarse. De lo contrario corres el riesgo de quedarte sin este electrodoméstico que se ha convertido en uno de los básicos de nuestro día a día. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de elemento.

Bosch nos enseña a limpiar un lavavajillas en sencillos pasos que debemos poner en práctica al menos una vez al mes o cada dos meses, dependiendo del uso que le demos a este electrodoméstico. Para conseguir una limpieza adecuada debemos:

Vaciar el lavavajillas y retirar los restos de comida de la zona del filtro. Comprobar los brazos de aspersión aspersores y limpiar si es necesario. Seleccionar un programa de al menos 65 °C (por ejemplo, el programa normal o intensivo) y poner en marcha el electrodoméstico. Después de 30 minutos, abrir el lavavajillas con cuidado y vaciar el contenido del paquete dispersando el limpiador en polvo por toda la base del electrodoméstico. Dejar que el programa termine.

También deberemos prestar atención al filtro del lavavajillas, uno de los responsables de que los olores hagan acto de presencia. Es también la zona de este electrodoméstico que sufre más problemas, un filtro mal cuidado puede dejarnos sin lavavajillas, por lo que, debemos seguir estos pasos para conseguir cuidarlo al máximo.

Desenroscar con cuidado el filtro de la base del lavavajillas y enjuagar. Utilizar un cepillo para limpiar los deshechos de comida restantes. Juntar las piezas y colocar de nuevo el filtro en el lavavajillas. Girar el filtro para que encaje de manera que las dos flechas se encuentren alineadas.

A partir de estos consejos, no dudes en seguir lo que marca el libro de instrucciones o las recomendaciones del fabricante. Nos hemos acostumbrado a vivir con este electrodoméstico, por lo que, conseguiremos usarlo de muchas formas diferentes y durante mucho tiempo con el mantenimiento adecuado.

Un lavavajillas no tiene por qué oler, es más, seguramente acabará siendo un elemento que se convierta en un elemento esencial en todos los sentidos. Por lo que, al final, lo que necesitamos es que cumpla su misión y nos ahorre tiempo y esfuerzos. Podemos tener la cocina impecable, como la de un hotel con pequeños consejos que debemos conocer y que nos sacarán de más de un apuro.