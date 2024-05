El truco para despegar rápidamente las etiquetas de los tarros

Cuando se vacía un bote de cristal, existen dos alternativas: desecharlo en el contenedor de reciclaje de vidrio o, la opción más atractiva, reutilizarlo para darle un nuevo uso. Indudablemente, esta última posibilidad es la más fascinante, pues los botes de conserva ofrecen un sinfín de usos en la cocina. No obstante, es esencial eliminar las etiquetas de los botes y adaptarlos a nuestro gusto.

Y es aquí donde surge el problema, porque quitar las pegatinas no es nada fácil. Seguro que tú también te dejas las uñas intentándolo sin ningún éxito, porque el pegamento es muy resistente. Pues bien, ya no tendrás que hacerlo porque hay un truco tan sencillo como efectivo para eliminar las pegatinas de los de los tarros. Lo mejor es que no necesitas comprar ningún producto para ponerlo en práctica, porque simplemente tienes que utilizar agua.

Es lo más fácil del mundo. Pon agua a hervir en una cacerola y, una, vez llegue a su punto de ebullición, sumerge los tarros de cristal. Solo son necesarios unos pocos minutos para que las etiquetas empiecen a despegarse como por arte de magia.

Si las etiquetas se resisten a desaparecer, prueba a hacer una pasta mezclando, a partes iguales, aceite de oliva y bicarbonato de sodio. Una vez la tengas lista, cubre la zona con una cantidad generosa de la pasta y deja que repose durante 15 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, frota, ¡y listo!

Ideas para reutilizar los tarros de conserva

Ahora que ya sabes cómo quitar las pegatinas de los tarros de cristal, queremos darte algunas ideas para reutilizarlos. Puedes usarlos como organizadores de los utensilios de cocinado. Para ello basta con pintar los tarros del color que más te guste y decorarlos con cuerda. Así lucirán preciosos sobre la encimera.

También puedes crear tu propio jardín de hierbas aromáticas con frascos de conservas. De esta manera, cumplirán una doble función. Por un lado, servir como elemento decorativo en la cocina. Y, por otro lado, tener el toque de sabor que necesitan los platos al alcance de la mano.

Las fiambreras de cristal son cada vez más populares, ya que se pueden calentar en el microondas, duran mucho más tiempo y, además, limpiarlas es muy sencillo. Los tarros de cristal son perfectos para llevar ensaladas, cremas o caldos, por ejemplo.

Si los tarros tienen un poco de altura, también puedes usarlos como florero para decorar el centro de una mesa o el mueble del recibidor, por ejemplo.