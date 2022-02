El truco definitivo para borrar tus datos personales de la etiqueta de los paquetes que recibes a casa

El comercio electrónico está en pleno auge en todo el mundo, sobre todo desde que empezó la pandemia del Covid-19. En 2020, el e-commerce creció más del 20% en España. Todos nosotros hemos comprado online en alguna que otra ocasión, y cuando recibimos los paquetes en casa es muy importante borrar los datos personales de la etiqueta, tal y como alertan los expertos. Por suerte, hay un truco tan sencillo como efectivo para hacerlo.

En noviembre de 2021, la usuaria de Twitter @pnkVirus contó una historia de lo más curiosa. “Domingo, siete y media de la tarde. Me llama una señora que se ha encontrado un paquete a mi nombre en un pueblo de Ávila en el banco de un parque. Yo vivo en Madrid. pone que está pagado y no sabe qué hacer con él. Yo estoy como…???”, decía el tweet.

Cuando la mujer de Ávila le escribió diciéndole que tenía un paquete suyo, se quedó perpleja porque ya había recibido el pedido con todos los productos en su domicilio. “La cosa es que hice un pedido de unos champuses y unas cremas hace una semana pero ya me llegó, así que no sé si se han olvidado de enviarme algo extra o me han mandado unas muestras o qué. No recuerdo haber hecho un segundo pedido ni nada, así que todo muy confuso”, continuaba contando.

Tenía mucha curiosidad por qué su paquete estaba en Ávila si ella vivía en Madrid, así que le pidió a la señora que lo abriera. ¡Dentro había aguacates! Por suerte, todo quedó en una simple anécdota, pero cualquier desconocido podría haber tenido sus datos simplemente cogiendo esa caja. Su teoría es que alguien recogió la caja de la basura, la llenó de aguacates y se la llevó al pueblo.

Por suerte, en este caso no pasó nada pero el simple hecho de no borrar los datos personales del paquete que recibimos de Amazon o de cualquier tienda online puede acabar en una suplantación de identidad.

¿Qué es lo que tenemos que hacer para borrarlos? Simplemente, coger un trozo de algodón, empaparlo en algodón y frotarlo bien por la etiqueta. En cuestión de segundos no habrá ni rastros de nuestros datos, y ya podremos tirar la caja a reciclar con total tranquilidad.

Un truco muy sencillo para borrar los datos de los paquetes, para el que sólo necesitamos algodón y alcohol, dos cosas que todos tenemos en casa. Es algo muy importante, que debemos hacer siempre para evitar problemas.