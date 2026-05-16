El tren más largo del mundo ostenta el récord de 7,4 km y 682 vagones

El tren más largo del mundo está en Australia y se utilizó para mover decenas de miles de toneladas de mineral de hierro. Esta megaconstrucción fue llevada a las vías en el pasado 2001 por una multinacional australiana que fue la encargada de construir un gigante de 682 vagones, con una longitud de 7,4 kilómetros y casi 100.000 toneladas de peso. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre el tren más largo de la historia, que fue utilizado en solo una ocasión hace 25 años.

Puede que pocos lo sepan, pero en Australia tienen el récord de contar con el tren más largo del mundo. Su nombre es BHP Iron Ore Train y fue construido hace 25 años por la empresa BHP Group Limited. Esta multinacional minera hizo esta gran obra de la ingeniería para transportar material desde las minas de Newman y Yandi hasta un mercado internacional situado en la parte occidental del país. Así que desde el interior salieron decenas de miles de toneladas de mineral de hierro que van directas a comercializarse en Port Hedland. Más que por el negocio, esta prueba fue para sacar músculo a nivel del país.

Para que esta afrenta fuera algo más sencilla, esta empresa australiana construyó el tren más largo del mundo, que tiene 7,4 millones de kilómetros de longitud, que se reparten en 682 vagones. Cuenta con 100.000 toneladas de peso, a lo que hay que añadir las cantidades ingentes de mineral de hierro que se trasladan habitualmente desde las tierras áridas en el interior del país hasta la parte occidental de Australia.

El tren más largo del mundo en Australia

El 21 de junio de 2001 fue la fecha del viaje inaugural (y el último) del tren más largo del mundo, que completó un viaje de 10 horas cargando 82.000 toneladas de mineral de hierro durante un recorrido de casi 300 kilómetros. Es más, este trayecto tuvo que interrumpirse durante cinco horas, ya que se comprobó durante su puesta en escena que con una sola locomotora no se podría seguir adelante; así que se adhirieron siete más para poder hacer funcionar a esta megaconstrucción llevada a cabo en Australia.

Para poder mover a este gigante, se habilitaron hasta ocho locomotoras GE AC6000CW de 6.000 CV con motores de 16 cilindros que se repartieron a lo largo de los casi 8 kilómetros del tren para poder así accionar sus 682 vagones, siendo todas ellas accionadas desde la locomotora principal gracias a la tecnología llamada Distributed Power, potencia distribuida. Pese a las dificultades con las que los fabricantes se encontraron por el camino, el BHP Iron Ore Train fue capaz de llegar a destino en un viaje con una velocidad media de 27,5 km/h que sirvió para marcar un récord mundial del tren más largo que jamás ha viajado por unas vías.

Este fue el único acto de este tren para entrar en el Guinness de los récords y a día de hoy esta empresa opera con trenes más ‘pequeños’ de 3 kilómetros de largo que están formados por 240 vagones y cuatro locomotoras que mueven 40.000 toneladas de mineral de hierro de forma regular. Según informan desde Xataka, en los últimos 20 años ningún tren se ha acercado a sus dimensiones. El único que lo ha hecho ha sido el Rudrastra, un tren fabricado por Indian Railways de 354 vagones y 4,5 kilómetros de longitud, propulsado por siete locomotoras.