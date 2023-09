Todo el mundo habla maravillas del jengibre pero, ojo, no lo tomes sin saber antes esto

El jengibre es una especia muy popular por sus múltiples beneficios para la salud. Se le atribuyen propiedades digestivas, antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales y analgésicas, entre otras. Sin embargo, no todo el mundo puede consumirlo sin precaución, ya que también tiene algunas contraindicaciones y efectos secundarios que conviene conocer. Por ello, aunque todo el mundo hable maravillas del jengibre hay que tener cuidado y no tomarlo antes de saber esto.

No tomes jengibre antes de saber esto

Gracias al canal de YouTube de Simple Blending hemos podido saber más sobre el jengibre y los riesgos que implica tomarlo. Mónica Acha, nutricionista, explica en su vídeo todo sobre esta especia que como dice «actualmente es fácil de encontrar en el supermercado», tanto fresco, pero sobre todo en polvo y de la que recomienda que comencemos a tomar siempre en «pequeñas cantidades», ya que tiene un intenso sabor.

Por otro lado, la experta dice del jengibre que está lleno de beneficios, siendo de hecho, uno de los remedios básicos en la medicina ayurveda y también de la medicina oriental. Entre esos beneficios destaca el que permita aliviar los náuseas y vómitos, pero también dice que es perfecto para mejorar la digestión y la motilidad intestinal así como el malestar gástrico.

Sin embargo, la nutricionista también advierte de algo que no suele decirse sobre esta especia y que debemos tener muy en cuenta antes de tomarla, dado que no es aconsejable para todo el mundo, por mucho que queramos usarlo para controlar las náuseas o para aliviar problemas gástricos. En concreto señala que las embarazadas con náuseas es mejor que no tomen té de jengibre o si lo hacen deberán controlar mucho la cantidad y tampoco es aconsejable que lo tomen aquellas personas que tienen gastritis, dado que puede hacer que aumente la secreción de los jugos gástricos y con ello, el dolor.

Por otro lado, el jengibre es también antiinflamatorio, de modo que puede ir bien a personas que tienen dolor muscular, pero dicha acción o propiedad no se limita a los músculos, sino que puede aliviar también a personas con sobrepeso e incluso si estamos resfriados y queremos aliviar la congestión.

Pero de nuevo la experta habla de una contraindicación a partir de ese beneficio antiinflamatorio o «vasodilatador» que tiene el jengibre, ya que estaría contraindicado para las personas que estén tomando anticoagulantes orales.

Teniendo esto en cuenta, la experta asegura que no hay problema en tomar un té de jengibre para los beneficios antes mencionados, o también, que lo piquemos o añadamos el polvo a un sofrito o a un «asado de carne o de pescado», para de este modo aumentar su sabor y también, beneficiarnos de sus propiedades.