Todo el mundo está saliendo en masa de Reino Unido: el motivo que espanta a los extranjeros

Están saliendo en masa de Reino Unido, hay un motivo de peso para que los extranjeros no se instalen en este país. Reino Unido ha cambiado mucho durante los últimos tiempos y lo ha hecho de tal manera que podemos empezar a pensar claramente en un lugar que parece que se cierra a los extranjeros. Cuando formaba parte de la Unión Europea todo eran ventajas, pero ahora que se ha producido la salida, la situación es muy distinta, algo que se percibe en todas partes.

Lo que está pasando en nuestro país es un importante cambio que estamos empezando a vivir. Es indispensable empezar a pensar en una situación que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en muchos sentidos. Si estamos pensando en viajar o en establecernos en un lugar en el que realmente podemos obtener mucho más de lo que nos imaginamos, en Reino Unido parece que tenemos una puerta cerrada en algunos aspectos. Aunque sigue siendo un polo de atracción para muchos, la situación de ciertas personas o empresas hace que sea casi imposible viajar a este lugar del mundo o al menos establecerse en él.

Está saliendo en masa todo el mundo de Reino Unido

Reino Unido nos está alejando de una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos ni podido imaginar. Ha llegado el momento de pensar en un futuro que podría acabar siendo el que marque una diferencia importante en este momento. El dinero es el que mueve el mundo.

El mundo está siendo especialmente complicado en todos los sentidos. Nos enfrentamos a una serie de elementos que son claves y que quizás debemos tener en cuenta. Las guerras que están a las puertas de Europa o ese cambio que estamos empezando a ver, de la mano de una serie de detalles que son fundamentales en este momento, estarán muy presentes.

Afectan a los movimientos de la población que se ven especialmente condicionados por unas personas que les rodean que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. Sin duda alguna estamos ante un país como Reino Unido que está empezando a plasmar una serie de elementos que van de la mano y que pueden ser fundamentales en este momento. Toma nota de por qué espanta en este momento a los extranjeros.

Este es el motivo que espanta a los extranjeros

Hay un motivo de fuerza mayor que está espantando a los extranjeros y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante a la hora de viajar, pero sobre todo trabajar en el Reino Unido. Hasta la fecha se había convertido en un punto del planeta que muchas ventajas.

Siendo un lugar en el que permite trabajar bien y hacerlo de la mejor manera posible, con una mirada puesta a un futuro que puede ser prometedor. Si tenemos por delante una serie de elementos que van de la mano, nada mejor para hacerlo que tener en cuenta la política fiscal del país.

Es un elemento que marcará los beneficios de muchos, peor también la forma de tributar en sus países de origen. Hasta ahora salía muy rentable establecer una empresa en este lugar. Era un país que atraía a muchas empresas y eso quiere decir que se nutría de ese tejido empresarial que ha acabado siendo el que lo está abandonando en estos momentos, ante los cambios que están llegando. Non-Dom es el régimen fiscal que se ha convertido en un aliciente más para llegar a Reino Unido.

Con este sistema de no residentes, se evitaba pagar impuestos en sus respectivos países. Es decir, todo lo que se generaba en este país podía quedarse en sus manos, una vez tramitados los impuestos locales, es decir, los del propio Reino Unido, que no son de los más altos, ni mucho menos.

Hasta ahora que el nuevo gobierno no ha quitado estos impuestos, no es algo que hubiera sido más fácil o menos de atender. En cierta manera estamos ante un detalle que puede ser el que marque un antes y un después. Ese régimen fiscal, beneficioso, ha dejado de serlo, por lo que muchos deciden salir en masa de un país que se ha convertido en una auténtica fuente de cambios.

Desde el Brexit y los distintos ministros que han llegado a formar parte de este gobierno, no se ha obtenido una estabilidad que parece que se va moviendo por momentos. Costará volver a ser el país que era antes, pero eso no quiere decir que no acabe siendo aquello que siempre fue. Una potencia europea que ahora ha iniciado una andadura en solitario. Todos los cambios cuestan y algunos más que otros, por lo que tocará adaptarse a esta nueva situación o marcharse del país.