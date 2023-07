Te puede caer la multa del siglo por poner el aire acondicionado: ándate con ojo

El verano ya está aquí y con él las altas temperaturas que nos obligan a buscar formas de refrescarnos. Una de las más habituales es el uso del aire acondicionado, pero ¿sabemos cómo usarlo de forma correcta? Debes tener mucho cuidado porque lo cierto es que te puede caer la multa del siglo por poner el aire acondicionado: así que ándate con ojo para evitarlo.

Te puede caer una multa por poner el aire acondicionado

El mes de julio comenzó caluroso con una primera ola de calor que alcanzó los 40 grados en algunos puntos del país, avanzando un verano en el que de nuevo vamos a querer encender el aire acondicionado a todas horas. Sin embargo, debemos tener cuidado con no molestar a los vecinos ya que dependiendo de dónde vivas es posible que incluso, te pongan una multa.

Lo primero que debes saber es que no hay una norma única que regule el uso del aire acondicionado en las comunidades de vecinos. Cada una puede tener sus propios estatutos, que pueden limitar el horario, la potencia o la ubicación de los equipos. Por eso, es importante que consultes las normas de tu comunidad antes de instalar o encender el aire acondicionado, y que respetes las decisiones que se tomen al respecto.

Además, también debes tener en cuenta la legislación local y nacional que afecta al ruido y al medio ambiente. Según el Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley del Ruido, el nivel máximo de ruido permitido en las zonas residenciales durante el día es de 55 decibelios (dB), y durante la noche de 45 dB. Si tu aire acondicionado supera estos límites, podrías enfrentarte a una denuncia o una multa por parte de los vecinos afectados o de la administración.

Cómo evitar que te multen por tu aire acondicionado

Para evitar estos problemas, te recomendamos que elijas un aparato silencioso y eficiente, que lo instales en un lugar adecuado (preferiblemente en la fachada posterior o en el patio interior), que lo mantengas en buen estado (limpiando los filtros y revisando el gas) y que lo uses con moderación y sentido común.

¿Qué temperatura debes poner al aire acondicionado? Otro aspecto importante a la hora de usar el aire acondicionado es la temperatura. No solo por tu comodidad y salud, sino también por tu bolsillo y por el planeta. Y es que, cuanto más frío pongas el aire, más energía consumirás y más contaminarás.

Cómo no malgastar con el aire acondicionado

Según los expertos, la temperatura ideal para el aire acondicionado en verano es de entre 24 y 26 grados centígrados. Así, conseguirás un ambiente agradable sin gastar demasiado ni provocar un choque térmico con el exterior. Recuerda que cada grado de menos supone un aumento del 8% del consumo energético, lo que se traduce en una factura más cara y en más emisiones de CO2.

Además, para ahorrar energía y dinero, te aconsejamos que apagues el aire acondicionado cuando no estés en casa o cuando no lo necesites, que cierres las ventanas y las persianas para evitar la entrada de calor, que uses ventiladores o humidificadores para refrescar el ambiente y que aproveches las horas más frescas del día para ventilar tu hogar.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar del verano sin problemas con los vecinos ni con el medio ambiente. Y recuerda, si tienes alguna duda o consulta sobre el uso del aire acondicionado, contacta con tu administrador de fincas o con un profesional cualificado.