Te explicamos por qué aún no encuentras a tu alma gemela a pesar de todos tus esfuerzos

El amor es uno de los pilares que tenemos en nuestra vida y que quizás no terminamos de ver materializarse, si no encuentras tu alma gemela a pesar de esforzarte es por este motivo según los especialistas. Las relaciones humanas pueden ser especialmente complicadas, es solo cuestión de tiempo empezar a buscar una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen la diferencia. Cada vez somos más exigentes, especialmente cuando se trata de entregar nuestro corazón, pero también cometemos varios errores que se van repitiendo una y otra vez.

No encuentras a tu alma gemela a pesar de tus esfuerzos por este motivo

El Síndrome del Príncipe Azul es algo que afecta en mayor o menos medida a esta sociedad en la que parece que podemos pedir a la carta todo y recibir una serie de elementos que llegan siempre perfectos. El amor o más bien, la persona a la que le entregamos el amor, así como nosotros mismos no lo somos, con lo cual, es casi imposible que convirtamos nuestra vida en un cuento de hadas.

Las películas de Hollywood y una larga lista de elementos que han ido llegando a nuestra vida de forma ejemplar se han acabado convirtiendo en algo muy distinto. Por lo que tendemos a interiorizar una serie de sentimientos y de vidas que no son reales. Hay momentos en los que debemos poner los pies en el suelo, vernos en el espejo y empezar a trazar una vida acorde con lo que somos y tenemos, pero también con lo que queremos atraer a nuestra vida, siempre y cuando sea real.

Este síndrome que afecta tanto a hombres como a mujeres, en forma de príncipe o princesa azul, tiene unas peculiaridades que debemos identificar.

Así es cómo no encuentras a tu alma gemela: Características del síndrome del Príncipe Azul

Tener unas exigencias muy elevadas, que hace que el amor sea algo casi inalcanzable. No podemos pensar en alguien que se nos escapa por edad o por cualidades, sino que el amor es algo que fluye más allá de determinados aspectos. Siempre y cuando seamos realistas, nadie es perfecto en todos los sentidos, alto, guapo e inteligente, aunque sí que pueda existir, quizás no sea el amor que nos está esperando.

Las relaciones suelen ser breves. En la medida en la se termina la magia de los primeros días, las relaciones se terminan, por eso no encuentran a su alma gemela. No desean intentar crear una relación estable con la complejidad que ella requiere.

Tiendes al autosabotaje. Cuando empiezas a dudar de la otra persona, buscas una y mil excusas para dejarlo. No puedes pensar en un futuro común, sino más bien en todo lo contrario. Aparece la sombra de la duda o del final de una relación que ya habías anunciado o deseado, con esa idea de que habrá alguien mejor esperándote.

Solo te fijas en lo negativo y tienes una valoración pesimista de las personas. En plan “todos los hombres o mujeres son iguales” dejando salir la parte negativa de las relaciones y de las personas sin apenas conocerlas. Tiendes a generalizar y eso nunca es bueno.

Un referente parental o una relación no correspondida puede estar bloqueándote y provocando este síndrome. Busca en tu interior hay algo, un recuerdo que has idealizado o una relación que, pese a que no pudo ser, esconde tras de sí algo que realmente puede estar afectándote en mayor o menor medida.

La soledad nunca es buena, si está empezando a afectarte, será mejor que busques ayuda para acabar de una vez por todas con este síndrome.