Te estás poniendo en peligro: nunca guardes las sobras de la comida en papel albal

¿Cuántas veces has guardado las sobras de la comida en papel albal? Seguro que muchísimas, pero quizá lo que no sabías es que te estás poniendo en peligro. El papel albal es un gran aliado en la cocina, ya que resulta de gran utilidad para envolver alimentos que vamos a llevar de un lado a otro o para guardar los restos de la comida en la nevera. Sin embargo, tal y como alertan los expertos, tapar los alimentos con este elemento es un gran error, ya que el papel albal no está pensado para este fin.

Un estudio publicado recientemente en la revista ‘Reader’s Digest’ ha revelado que guardar las sobras de comida envueltas en papel albal, aunque parezca un gesto completamente inofensivo, puede poner en serio riesgo la salud. En realidad, el papel albal fue creado para cocinar la comida en el horno y no para almacenar los alimentos, a pesar de que esta última sea la principal utilidad que le damos a día de hoy.

Pero, ¿qué problema hay en guardar las sobras de comida en papel albal? Cuando envolvemos un plato de comida con este elemento, no queda sellado de manera hermética. Esto hace que la comida quede expuesta al aire, convirtiéndose en el lugar ideal para la proliferación de bacterias y microorganismos que pueden causar una intoxicación alimentaria.

Por lo tanto, queda claro que envolver el plato con las sobras de comida en papel albal no es una buena idea. Lo mejor es guardarlas en un recipiente de cristal hermético que sea poco profundo para acelerar el proceso de enfriamiento en la nevera. El tiempo es clave: tenemos que meter las sobras en la nevera antes de que pasen dos horas. Si han estado más de dos horas a temperatura ambiente, lo mejor es tirarlas, sobre todo si contienen ingredientes como el huevo.

Los usos más sorprendentes del papel albal

Aunque no lo usemos para almacenar alimentos, podemos aprovecharlo para muchísimas cosas más allá de cocinar en el horno.

Es fantástico para que las cazuelas queden brillantes. Basta con añadir un poco de detergente en las cazuelas y frotar con una bola de albal hasta que estén impolutas.

Para ahorrar en calefacción en invierno, simplemente tenemos que forrar una tabla de madera con papel albal y colocarla detrás del radiador, en la parte superior. De esta manera, el calor se reflejará y la habitación estará más caliente en unos pocos minutos.

También es muy útil para eliminar las manchas de óxido. Solo hay que enrollar el papel albal en varios dedos de la mano y frotar.