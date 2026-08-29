Cuándo es el Real Madrid – Málaga: horario y por qué canal de TV ver en directo y en vivo online el partido de la Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Málaga de la Liga El Real Madrid - Málaga corresponde a la jornada 3 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu

Después de vencer a la Real Sociedad, al Real Madrid le toca vestirse de nuevo de corto para verse las caras con otro clásico del fútbol español, aunque en los últimos años no ha vivido su mejor época. El cuadro de Concha Espina se enfrentará al recién ascendido Málaga, que espera dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu a sabiendas de que será una prueba bastante complicada para ellos. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este partido de la jornada 3 de la Liga.

Real Madrid – Málaga de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid recibe a Málaga para jugar el partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El conjunto blanco dirigido por José Mourinho ha comenzado con bastante contundencia esta temporada y espera poder regalarle a sus aficionados el tercer triunfo consecutivo frente a un recién ascendido que sólo ha sumado un punto hasta el momento. El organismo que organiza el campeonato nacional ha programado este choque para el domingo 30 de agosto y la hora fijada para su inicio fue las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que el balón ruede de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – Málaga de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los dos operadores que tienen en nuestro país los derechos televisivos para emitir en exclusiva los diferentes choques que se jueguen en el campeonato liguero español son Movistar+ y Dazn. El Real Madrid – Málaga de la jornada 3 de la Liga se va a poder ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, por lo que el choque no será retransmitido gratis ni en abierto por la TV. Este medio de comunicación ofrece a sus clientes su aplicación, que se puede descargar en móviles, tablets y smarts TVs, para que disfruten de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu en vivo online y en streaming.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información diaria sobre el cuadro blanco y, por supuesto, la previa de este choque ante el cuadro boquerón de la jornada 3 de la Liga. Narraremos, desde una hora y media antes del inicio del choque, en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Málaga. Una vez concluya el encuentro en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes que se produzcan en Concha Espina.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Málaga

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto de Chamartín, del cuadro andaluz y los amantes del fútbol español en general que no vayan a poder ver por televisión en directo el partido de la jornada 3 de la Liga tienen la opción de escuchar gratis por la radio el Real Madrid – Málaga. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE van a conectar con el Santiago Bernabéu y contar el minuto a minuto de lo que suceda allí.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Málaga?

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito de Chamartín, será el estadio donde se disputará el Real Madrid – Málaga que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El feudo madridista fue inaugurado en 1947 y tiene un aforo para 80.000 espectadores. Tras las obras se ha convertido en uno de los grandes referentes en cuanto a recintos deportivos, ya que puede acoger eventos de todo tipo y no sólo vinculados al mundo del deporte.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol designó al colegiado Juan Martínez Munuera para que dirija la contienda entre el Real Madrid y el Málaga en esta jornada 3 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará actuando Daniel Jesús Trujillo Suárez, así que tendrá la responsabilidad de revisar las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar y recomendar a su compañero que vaya a analizarla al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Santiago Bernabéu.