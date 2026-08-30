El lema vital de Viktor Frankl, filósofo austriaco: «La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito»
Toma nota de esta frase para reflexionar
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La reflexión de 'El Principito' sobre el amor: "Si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre millones de estrellas, es suficiente para ser feliz cuando la mira"
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La falta de significado y propósito es lo que acaba siendo clave a la hora de hacer que la vida se vuelva insoportable por las circunstancias que la rodean, según el filósofo Viktor Frankl. Este hombre que cambió la manera de pensar de millones de personas con sus palabras que marcaron uno de los grandes desafíos de la época histórica más cruel que ha existido. La humanidad ha vivido un siglo XX plagado de desastres.
Las dos guerras mundiales dejaron tras de sí miles de muertos, pero no fue lo peor que vimos. La destrucción masiva generada por armas cada vez más sofisticadas sólo era la punta del iceberg de un ser humano que fue capaz de modificar la ética y las ideas parsa dejar atrás la espiritualidad y causar un nuevo desastre. Hasta estos días nadie había descrito una palabra en cuyo peso recae el conjunto de la humanidad, genocidio. Una nueva forma de exterminar que no sólo dejó millones de muertos por sus creencias, sino que también supuso que los supervivientes a esa matanza selectiva, tuvieran que seguir con sus vidas.
La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito
La falta de significado y propósito vuele insoportable a la vida, que nunca debería apagarse por las ideas. Aunque en algunos momentos la falta de motivación puede acabar siendo la que nos hace pensar en determinados cambios, la realidad, es que tenemos por delante un futuro que nada tiene que ver con la historia que dejamos atrás.
El psiquiatra judío Viktor Frankl fue capturado y enviado junto con toda su familia a un campo de concentración. Sólo él sobrevivió y lo hizo sabiendo que tendría que aprender a vivir con lo que había dejado atrás. Millones de vidas se apagaron intencionadamente en un concepto nuevo de muerte.
Murieron por ser judíos y no pertenecer a la mayoría imperante que decidió poner fin a unas vidas de mujeres, hombres y niños como nunca antes se había visto. Un genocidio que obligó a poner una nueva palabra en el diccionario. Frankl convivió con la muerte durante los años que pasó en ese campo de concentración, nunca se rindió y siempre encontró la esperanza en un lugar que nadie más conocía hasta la fecha. En su interior creó la motivación y las circunstancias necesarias para seguir con una vida que parecía imposible de encontrar sentido.
Este es el lema vital de Viktor Frankl, filósofo austriaco
Este filósofo y psiquiatra austriaco siempre tuvo muy claro que la vida está por encima de todo, el amor era su gran guía que nunca se apagó, por sus seres queridos y por los que aún no existían en su vida, pero pronto aparecerían decidió seguir adelante en medio de una vida marcada por la tragedia.
Esta es una de las frases que lo hizo popular, pero no fue la única en una amplia gama de libros que hay que leer, son de lectura obligatoria.
Neurólogo y psiquiatra, Viktor Frankl fue conocido también por ser el fundador de la logopedia como terapia.
Además escribió el libro “El hombre en busca del sentido», y en su vida pudo publicar una veintena de libros. Conocemos más sobre él a través de las mejores frases de Viktor Frankl.
- Nuestra mayor libertad humana es que, a pesar de nuestra situación física en la vida, ¡siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos!
- Ser tolerante no significa que comparta la creencia de otra persona. Pero significa que reconozco el derecho de otro a creer y obedecer a su propia conciencia.
- Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos.
- El éxito, como la felicidad, es el efecto secundario inesperado de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo.
- Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos.
- La vida no es principalmente una búsqueda del placer, como creía Freud, ni una búsqueda de poder, como lo enseñó Alfred Adler, sino una búsqueda de sentido. La mejor tarea para cualquier persona es encontrarle sentido a su propia vida.
- Y en ese momento toda la verdad se hizo patente ante mí e hice lo que constituyó el punto culminante de la primera fase de mi reacción psicológica: borré de mi conciencia toda vida anterior.
- El intento de desarrollar el sentido del humor y ver las cosas con humor es una especie de truco aprendido mientras se domina el arte de vivir.
- La vida pide a cada individuo una contribución, y le corresponde a ese individuo descubrir lo que debería ser.
- Lo importante no es lo que esperamos de la vida, sino más bien lo que la vida espera de nosotros.
- En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera.
- Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad.
- Hay dos razas de hombres en este mundo, pero solo estas dos: la raza del hombre decente y la raza del hombre indecente.
- No me olvido de ninguna buena acción que me hayan hecho, y no guardo rencor por una mala.