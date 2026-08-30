El lema vital de Viktor Frankl, filósofo austriaco: «La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito»

La falta de significado y propósito es lo que acaba siendo clave a la hora de hacer que la vida se vuelva insoportable por las circunstancias que la rodean, según el filósofo Viktor Frankl. Este hombre que cambió la manera de pensar de millones de personas con sus palabras que marcaron uno de los grandes desafíos de la época histórica más cruel que ha existido. La humanidad ha vivido un siglo XX plagado de desastres.

Las dos guerras mundiales dejaron tras de sí miles de muertos, pero no fue lo peor que vimos. La destrucción masiva generada por armas cada vez más sofisticadas sólo era la punta del iceberg de un ser humano que fue capaz de modificar la ética y las ideas parsa dejar atrás la espiritualidad y causar un nuevo desastre. Hasta estos días nadie había descrito una palabra en cuyo peso recae el conjunto de la humanidad, genocidio. Una nueva forma de exterminar que no sólo dejó millones de muertos por sus creencias, sino que también supuso que los supervivientes a esa matanza selectiva, tuvieran que seguir con sus vidas.

La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito

La falta de significado y propósito vuele insoportable a la vida, que nunca debería apagarse por las ideas. Aunque en algunos momentos la falta de motivación puede acabar siendo la que nos hace pensar en determinados cambios, la realidad, es que tenemos por delante un futuro que nada tiene que ver con la historia que dejamos atrás.

El psiquiatra judío Viktor Frankl fue capturado y enviado junto con toda su familia a un campo de concentración. Sólo él sobrevivió y lo hizo sabiendo que tendría que aprender a vivir con lo que había dejado atrás. Millones de vidas se apagaron intencionadamente en un concepto nuevo de muerte.

Murieron por ser judíos y no pertenecer a la mayoría imperante que decidió poner fin a unas vidas de mujeres, hombres y niños como nunca antes se había visto. Un genocidio que obligó a poner una nueva palabra en el diccionario. Frankl convivió con la muerte durante los años que pasó en ese campo de concentración, nunca se rindió y siempre encontró la esperanza en un lugar que nadie más conocía hasta la fecha. En su interior creó la motivación y las circunstancias necesarias para seguir con una vida que parecía imposible de encontrar sentido.

Este es el lema vital de Viktor Frankl, filósofo austriaco

Este filósofo y psiquiatra austriaco siempre tuvo muy claro que la vida está por encima de todo, el amor era su gran guía que nunca se apagó, por sus seres queridos y por los que aún no existían en su vida, pero pronto aparecerían decidió seguir adelante en medio de una vida marcada por la tragedia.

Esta es una de las frases que lo hizo popular, pero no fue la única en una amplia gama de libros que hay que leer, son de lectura obligatoria.

Neurólogo y psiquiatra, Viktor Frankl fue conocido también por ser el fundador de la logopedia como terapia.

Además escribió el libro “El hombre en busca del sentido», y en su vida pudo publicar una veintena de libros. Conocemos más sobre él a través de las mejores frases de Viktor Frankl.