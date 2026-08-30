Belén Esteban despide el verano con un desnudo a lo ‘Interviú’: «Para 52 años, ni tan mal»

Puede que Belén Esteban ya no esté delante de las cámaras amenizándonos las tardes como lo hacía antaño, pero la princesa del pueblo se asegura de seguir muy presente en nuestras vidas. Durante las últimas semanas, ha acaparado titulares por la polémica con Juls Janeiro. La colaboradora de televisión publicó en sus redes sociales que su hija, Andrea Janeiro, no era una nepo baby, algo que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se tomó como una indirecta hacia ella. Esto hizo que la inexistente relación entre ambas terminara convirtiéndose en una guerra de dardos envenenados. Hoy, Esteban nos ha vuelto a sorprender y lo ha hecho desnudándose… Literalmente.

En el día de hoy, una publicación en las redes sociales de Belén Esteban nos ha sorprendido a todos. La colaboradora aparece completamente desnuda ante la cámara mientras disfruta de la piscina de su casa. Una instantánea que ha acompañado con un texto que comenzaba con una frase clara: «Final del verano 2026». La publicación está acompañada por una canción de Olga Tañón en la que se escucha la frase «que digan lo que quieran de mí». Eso sí, Belén ha querido dejar claro que no existe ningún mensaje oculto detrás de su elección: «Esta canción no va para dar que hablar, es sólo porque me gusta». El texto termina con una declaración de intenciones: «Para 52 años, ni tan mal».

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Los comentarios de otros rostros conocidos no se han hecho esperar. La actriz Toni Acosta ha reaccionado con un contundente «espectacular», mientras que Anabel Pantoja le ha escrito «mi gordi». Carlota Corredera, por su parte, no ha podido contenerse y ha comentado: «¿Perdona???? Patrona de mi vida y mi corazón». Incluso otro creador de contenido se ha atrevido a bautizarla como la «Britney Spears española».

Desde que Juls Janeiro calificara a Belén Esteban como el «meme de España», la familia de Jesulín de Ubrique ha vuelto a ocupar un espacio protagonista en el mundo del corazón. Mientras el torero y María José Campanario han apostado por aparecer en otro tipo de formatos como Tu cara me suena o El Desafío, otra parte del clan se ha sentado a comentar la actualidad en los platós de televisión.

Es el caso de Beatriz Trapote, tía de la influencer y mujer de Víctor Janeiro, que se ha incorporado como colaboradora habitual del programa De lunes a viernes. Como ella misma afirmó, está dispuesta a defender a Juls y ha insistido en varias ocasiones en que existe otra versión de la historia distinta a la que cuenta Belén Esteban y que Juls Janeiro necesita «sacar el dolor que lleva dentro».