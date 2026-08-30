Real Madrid
En directo: Real Madrid – Málaga | Sigue en vivo online y en streaming gratis el partido de la Liga del Santiago Bernabéu
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Málaga de la Liga
El Real Madrid - Málaga se jugará en el Santiago Bernabéu y corresponde a la tercera jornada de Liga
Antonio Rüdiger
Hoy es la gran oportunidad para Antonio Rüdiger, que entra en el once del Real Madrid para intentar convencer a José Mourinho de que merece un puesto por delante de Huijsen o Konaté.
Dónde ver por TV el Real Madrid – Málaga
El Real Madrid – Málaga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga, por lo que para seguirlo gratis y en vivo online te ofreceremos en DIARIO MADRIDISTA la narración de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu en este choque de la jornada 3 de la Liga.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once del cuadro madridista y ojo porque José Mourinho mete varios cambios respecto a los otros encuentros. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Málaga: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavingam Bellingham; Brahim, Vinicius, Mbappé.
La convocatoria del Real Madrid
José Mourinho continúa sin poder contar con siete jugadores para este choque. Esta es la convocatoria del Real Madrid contra el Málaga.
Horario del Real Madrid – Málaga
Recordamos que la Liga programó el Real Madrid – Málaga en el horario de las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
La cuenta atrás
Iniciamos la cuenta atrás hasta dentro de una hora y media, que es cuando tiene que comenzar el partido. En nada conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Málaga.
El Santiago Bernabéu ya está listo para acoger este partidazo entre el Real Madrid y el Málaga que el sorteo del campeonato quiso que cayese en la jornada 3 de la Liga. Los de José Mourinho pelearán por sumar tres puntos más y así dormir como líderes de la clasificación, mientras que los andaluces tienen claro que intentarán dar la sorpresa en Concha Espina para lograr su primer triunfo del curso tras haber regresado a la máxima división de nuestro país. Narramos en directo, en vivo online y en streaming el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en Chamartín en el Real Madrid – Málaga.
Real Madrid – Málaga, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo, el Atlético de Madrid y el Alavés colideran la clasificación de la Liga con siete puntos, pero detrás de ellos está el Real Madrid y el Barcelona con una unidad menos en su casillero. Eso quiere decir que si el Real Madrid gana hoy al Málaga conseguirá dormir como líder en solitario del campeonato nacional español a la espera de lo que haga mañana lunes un Barcelona que recibe en el Camp Nou al Rayo Vallecano. Por ahora, los de Concha Espina y los culés han comenzado la competición con bastante fuerza y contundencia, por lo que veremos a ver cuándo les llega el primer pinchazo.
Kylian Mbappé
Pese a no haber marcado en el primer partido liguero del Real Madrid frente al Espanyol, el delantero francés demostró su calidad contra la Real Sociedad. Ante los donostiarras los de José Mourinho consiguieron ganar 4-1 y el francés consiguió hacer un hat-trick para tumbar al cuadro txuri-urdin. El ex del PSG espera que ese sea el inicio de una nueva racha que hoy buscará por todos los medios continuar frente al combinado malagueño, pero también habrá que estar atentos a jugadores como Vinicius, Jude Bellingham, Carlos Espí o Yan Diomande.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online de este emocionante Real Madrid – Málaga que se juega en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El cuadro blanco ha ganado sus dos primeros encuentros en el campeonato y ha dejado buenas sensaciones, ya que se impuso al Espanyol en su debut y también barrió a la Real Sociedad. Delante, el conjunto boquerón, un recién ascendido que cayó ante el Atlético de Madrid y que firmó tablas con el Deportivo de La Coruña.
Brahim Díaz
Otra de las novedades en el once de José Mourinho es la titularidad del ex del Manchester City y hay que dejar claro que no hay caso Brahim Díaz aunque haya tenido pocos minutos en este arranque de curso.