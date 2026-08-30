En directo: Real Madrid – Málaga | Sigue en vivo online y en streaming gratis el partido de la Liga del Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu ya está listo para acoger este partidazo entre el Real Madrid y el Málaga que el sorteo del campeonato quiso que cayese en la jornada 3 de la Liga. Los de José Mourinho pelearán por sumar tres puntos más y así dormir como líderes de la clasificación, mientras que los andaluces tienen claro que intentarán dar la sorpresa en Concha Espina para lograr su primer triunfo del curso tras haber regresado a la máxima división de nuestro país. Narramos en directo, en vivo online y en streaming el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en Chamartín en el Real Madrid – Málaga.

Real Madrid – Málaga, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo, el Atlético de Madrid y el Alavés colideran la clasificación de la Liga con siete puntos, pero detrás de ellos está el Real Madrid y el Barcelona con una unidad menos en su casillero. Eso quiere decir que si el Real Madrid gana hoy al Málaga conseguirá dormir como líder en solitario del campeonato nacional español a la espera de lo que haga mañana lunes un Barcelona que recibe en el Camp Nou al Rayo Vallecano. Por ahora, los de Concha Espina y los culés han comenzado la competición con bastante fuerza y contundencia, por lo que veremos a ver cuándo les llega el primer pinchazo.

Kylian Mbappé

Pese a no haber marcado en el primer partido liguero del Real Madrid frente al Espanyol, el delantero francés demostró su calidad contra la Real Sociedad. Ante los donostiarras los de José Mourinho consiguieron ganar 4-1 y el francés consiguió hacer un hat-trick para tumbar al cuadro txuri-urdin. El ex del PSG espera que ese sea el inicio de una nueva racha que hoy buscará por todos los medios continuar frente al combinado malagueño, pero también habrá que estar atentos a jugadores como Vinicius, Jude Bellingham, Carlos Espí o Yan Diomande.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online de este emocionante Real Madrid – Málaga que se juega en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El cuadro blanco ha ganado sus dos primeros encuentros en el campeonato y ha dejado buenas sensaciones, ya que se impuso al Espanyol en su debut y también barrió a la Real Sociedad. Delante, el conjunto boquerón, un recién ascendido que cayó ante el Atlético de Madrid y que firmó tablas con el Deportivo de La Coruña.