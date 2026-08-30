Real Madrid – Málaga: Mbappé amenaza al Málaga con Cristiano en el horizonte

El Real Madrid recibe este domingo al Málaga (17:00 horas) en el Santiago Bernabéu con el objetivo de mantener el pleno de victorias en este comienzo de Liga. Los blancos han sumado los seis puntos disputados y llegan reforzados después del contundente 4-1 contra la Real Sociedad, pero buena parte de los focos volverán a dirigirse hacia el mismo futbolista: Kylian Mbappé.

El francés aterriza en la tercera jornada después de firmar un hat-trick ante la Real Sociedad y con dos carreras abiertas. Una es estadística y tiene a Cristiano Ronaldo como referencia. La otra conduce directamente hacia el Balón de Oro 2026, una candidatura que José Mourinho ya se ha encargado de impulsar públicamente.

Mbappé persigue los 100 goles de Cristiano

Mbappé suma 89 goles en 105 partidos oficiales con el Real Madrid. Está, por tanto, a sólo 11 de alcanzar el centenar. La comparación con Cristiano es inevitable: el portugués llegó a los 100 goles como madridista precisamente en sus primeros 105 encuentros.

El francés ya no puede igualar ese ritmo por número de partidos, pero sí persigue alcanzar el centenar en un periodo extraordinariamente corto. Tiene por delante 12 encuentros hasta el próximo 2 de noviembre —nueve de Liga y tres de Champions— para marcar esos 11 tantos y continuar engordando unos números que ya le han permitido superar las 100 participaciones directas en goles: 89 tantos y 12 asistencias.

Mourinho, sin embargo, quiere que toda esa producción tenga una recompensa colectiva. El portugués lo resumió recientemente al asegurar que prefiere 40 goles acompañados de títulos antes que 60 sin ellos. El reto ahora es convertir la extraordinaria capacidad goleadora del francés en trofeos para el Real Madrid.

Y en paralelo aparece el Balón de Oro. Su espectacular Mundial, en el que anotó 10 goles, unido a su comienzo de temporada, ha colocado nuevamente al delantero en el centro de la carrera. Mourinho ya ha empezado a mover ficha públicamente defendiendo que el premio debe reconocer al mejor futbolista y no limitarse a recompensar al jugador que pertenece al equipo campeón.

Diomande apunta al once y Cucurella se estrena

El encuentro también servirá para seguir introduciendo piezas en el nuevo Real Madrid. Marc Cucurella será titular por primera vez desde su llegada al club. Mourinho lo confirmó en rueda de prensa y Álvaro Carreras comenzará el encuentro desde el banquillo.

También gana enteros la posibilidad de ver a Diomande de inicio. El atacante todavía está recuperando el ritmo después de un verano complicado y de incorporarse tarde a la dinámica madridista, pero Mourinho considera que cada vez está más preparado. Tras ir acumulando minutos progresivamente, el Málaga puede representar su primera gran oportunidad desde el comienzo.

De nuevo en la élite

El Real Madrid se encontrará enfrente a un Málaga que regresa esta temporada a Primera y que todavía busca su primera victoria. Los andaluces suman un punto de seis, después de perder 2-0 frente al Atlético de Madrid y empatar 1-1 contra el Deportivo.

Dos situaciones muy diferentes antes de pisar el Bernabéu. El Málaga llega con poco que perder; el Real Madrid, con la obligación de mantener el pleno. Y Mbappé, lanzado, con 11 goles por delante para alcanzar los 100 y una carrera hacia el Balón de Oro que Mourinho ya se ha encargado de calentar.