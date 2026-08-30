Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Málaga

El Real Madrid solventó por la vía rápida su partido de la jornada 3 de Liga contra el Málaga (4-0). En cuestión de media hora, el equipo blanco encarriló una victoria que supone la tercera en tres encuentros. Con el pleno, los de José Mourinho vuelven a ser líderes en la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Atlético, que también ganó en Sevilla.

Jude Bellingham adelantó al Real Madrid en el 19′ con un golazo tras recuperar el balón él mismo en campo del Málaga y generó el 2-0 con un remate de cabeza que tocó en Alfonso Herrero y computó como gol en propia puerta del portero malaguista. En el 30′, Kylian Mbappé remató a la red un gran centro de Trent Alexander-Arnold y eso hacía que los blancos sumasen nueve puntos de nueve posibles. Arda Güler anotó el 4-0 definitivo en el 90′.

Pese al triunfo, el Real Madrid puede perder el liderato si el Barcelona gana al Rayo Vallecano este lunes en el Camp Nou, independientemente de cuántos goles marque, dado que ambos tienen una diferencia positiva de siete. Los culés se enfrentan a un equipo sumido en el caos por el lío con Vallecas, pero que puntuó ante el Deportivo Alavés en el primer partido en el exilio.

Por su parte, el Málaga se queda antepenúltimo clasificado tras la derrota y puede ser superado por el Athletic Club, que cierra la jornada del domingo a las 21:30 horas con su visita al Celta de Vigo en Balaídos.

El Real Madrid, líder de la Liga