Bellingham desvela lo que más le agradece a Mourinho: «Me da libertad para…»

Jude Bellingham está encantado con José Mourinho. El inglés, a pesar de que llegó más tarde por sus vacaciones en el Mundial, ha caído de pie en el nuevo proyecto del entrenador portugués. Un gol y dos asistencias en dos partidos que han recordado la versión goleadora en su primer año en el club blanco. Sin ir más lejos, el futbolista ha salido para explicar las claves que han hecho que la conexión entre ambos haya empezado tan bien.

«¿Mi rol con Mourinho? Sí, estoy disfrutando de mayor libertad nuevamente, libertad para decidir cuándo retroceder o quedarme arriba y meterme en el área. Creo que esta es la mejor posición para mí, ya que me permite mostrar todas mis capacidades, y estoy muy agradecido al entrenador por confiar en mí para jugar de esta manera», confesó Bellingham.

Y es que detrás hay trabajo, mucho trabajo. Desde el día 1, Mourinho empezó a trabajar sabiendo que Jude debía ser la conexión con el delantero. Y tenía muy claro que debía ser el de hace tres años que tanto maravilló al Bernabéu con números de delantero. Un perfil que partía desde la media punta con mucha libertad para atacar al área pequeña y ejercer casi de 9 puro. Un Bellingham que tiene permiso para leer bajo su propio criterio, para bajar a ayudar en la creación de juego y ubicarse para tener superioridad en todas las líneas: «Puede ser un seis o un ocho, pero su rol es el del diez; tiene que jugar cerca del área, pues es donde es top», declaró Mou hace unos días.

«Es muy importante empezar con victorias y construir impulso antes de entrar en un período difícil cuando comiencen los partidos de Champions. Está bien que tengamos un comienzo fuerte, y hay muchas caras nuevas aquí que ayudan a todos a adaptarse. Esperamos que podamos continuar por este camino», explicó Jude sobre la llegada de fichajes.

«Los nuevos fichajes han sido fantásticos hasta ahora. Creo que todos han dejado una gran impresión en el grupo, ante todo como personas, que es lo más importante, y en segundo lugar como jugadores. Todos han rendido de manera brillante; no es fácil llegar a un club como el Real Madrid con toda esta presión. Un nuevo entrenador y un nuevo staff para todos, pero para ellos hay muchas cosas nuevas. Creo que se han adaptado sin problemas y estamos encantados de tenerlos con nosotros», confesó el británico.

Un lujo para Bellingham asistir a Vinicius y Mbappé

También habló de su conexión con Vinicius y Mbappé, a los que ya ha repartido goles esta temporada. Una exhibición ante la Real Sociedad que refuerza el tridente: «Fue más una cuestión de instintos (Mbappé), en realidad. El movimiento de Kylian fue lo que creó el gol. Todo lo que tuve que hacer fue poner el balón en una buena zona para él, ya que es tan rápido, atrapa la mayoría de los balones, su definición fue brillante. Para ambos goles, su movimiento marcó la diferencia».

«Todavía me quedaba algo de energía en el partido, y estábamos atravesando un buen momento en el que todos estaban llenos de adrenalina y presionábamos de manera excelente. Mi disparo fue detenido y quería presionar alto para recuperarla, y creo que esa es una de las cosas más importantes en el fútbol cuando pierdes el balón; intentar recuperarlo lo más rápido posible. Regateé y Vini estaba allí, así que se la pasé y me dio un gran abrazo diciendo ‘gracias’», concluyó.