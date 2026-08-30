El VAR sale al rescate de Martínez Munuera tras pitar un penalti de Diomande por una mano pegada al cuerpo

El VAR tuvo que intervenir en el Real Madrid–Málaga con el partido ya decidido en la segunda parte. Juan Martínez Munuera pitó un penalti a favor de los malaguistas con el 3-0 ya en el marcador, por una mano de Diomande en el área. Una mano que estaba pegada al cuerpo y que venía de un rebote de un compañero. El marfileño y Rüdiger estaban en una barrera y, tras el disparo de la falta, el central tocó con la cabeza y el esférico fue a parar a la mano del delantero, que la tenía en el pecho, pegada al cuerpo.

Pese a que una mano que viene de rebote no puede ser señalada y que, además, si está pegada al cuerpo no es nunca punible, el árbitro pitó la pena máxima. Lógicamente, desde el VAR, intervino Trujillo Suárez para mandarle al monitor a revisar la acción y dejar sin efecto el penalti. El colegiado, tras revisarlo, lo anuló.