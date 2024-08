Soy Neurólogo y esta es a la edad que debes dejar la cerveza para siempre

Un neurólogo nos explica la edad a la que se debe dejar la cerveza una de las bebidas alcohólicas más consumidas. De hecho, para conservar nuestra memoria, es importante dejar a un lado este elemento, el alcohol. En nuestra sociedad es muy común consumir en las comidas estas bebidas que quizás no son las más adecuadas para conservar nuestra salud. No obstante, debemos tener en cuenta que este tipo de bebidas acabará siendo el que suponga una tentación a cualquier edad. Algo que nos hace estar pendiente de la alimentación es empezar a cumplir años.

El cuerpo no funciona de la misma forma, es más, lo hace de tal manera que debemos empezar a cuidarnos un poco más. Es el momento de hacer frente a una serie de elementos que son los que mejor se adaptarán a unos cambios que son fundamentales para el día a día. Podemos descubrir las mejores o al menos, en no avance de determinadas enfermedades con la ayuda de una alimentación saludable y un poco de actividad física que acabará siendo la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Esto es lo que dice este experto sobre el consumo de alcohol.

El neurólogo nos dice cuándo dejar la cerveza

El paso del tiempo es una realidad, aunque no nos demos cuenta de lo rápido que avanza, llega un momento en el que debemos empezar a cuidarnos más que antes. El paso de los años se nota en la manera en la que empezamos a pensar un poco más en esa calidad de vida que no queremos perder.

La memoria es un elemento que nos hace estar en una situación complicada sin ella. Es decir, nos limita, sin poder hacer nada. Volvemos atrás en el tiempo y nos convertimos en dependientes. Para poder acabar con cualquier problema de este tipo o al menos, evitar que llegue tan pronto, la comida es fundamental.

La neurología, pese a no poder curar la mayoría de las enfermedades que detecta, nos dice cómo podemos evitar algunos problemas que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es el momento de hacer caso de los profesionales o al menos de lo que se sabe hasta ahora.

Algunos alimentos pueden ser perjudiciales para la salud, en especial a través de determinados elementos que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Esta es la edad a que debes dejar definitivamente la cerveza

El Dr. Richard Restak en una entrevista realizada al Dailymail dio las claves para conservar la memoria y evitar el deterioro cognitivo. Debemos tener en cuenta que determinados alimentos y bebidas no son recomendables a medida que cumplimos años.

En esta entrevista dio un dato relevante, el momento en el que debemos dejar la cerveza y todo tipo de alcohol para que no nos afecte de lleno. La memoria es uno de los elementos que quizás debes tener en cuenta cuando estamos ante un tipo de elemento que puede cambiarlo todo.

Afirma este experto que: «Las opiniones publicadas sobre el consumo de alcohol parecen variar de un mes a otro, incluso día a día. Por ejemplo, un estudio realizado por el Instituto Francés de Salud e Investigación Médica en 2018 encontró que una cohorte de 9.087 personas que no bebían alcohol mostraron un mayor riesgo de demencia en comparación con las que bebían moderadamente. Entonces, ¿qué se concluye de algo así? ¿Todo el mundo debería beber moderadamente y sobrevivir a sus vecinos totales? Eso no tiene sentido. Tengo una gran dificultad para pensar en el alcohol, un asesino conocido, aunque débil, de las células cerebrales, como beneficioso, o incluso simplemente un factor neutral en el desarrollo de la demencia. He buscado en el mundo de la literatura sobre el consumo de alcohol de leve a moderado y las noticias no apoyan el consumo continuo de alcohol, sin importar cuán pequeña sea la cantidad. Que yo sepa, no existe evidencia de que el alcohol solo perjudique la memoria mientras deja ilesos otros procesos cognitivos».

Con sus pacientes lo tiene muy claro: «Aconsejo a todos mis pacientes que se abstengan por completo del alcohol a los 70 años a más tardar. A los 65 años, las personas poseen menos neuronas (células nerviosas) de lo que lo tenían solo unos años antes. Por lo tanto, tiene sentido eliminar el alcohol en un momento de la vida en el que es necesario conservar tantas neuronas como sea posible».

Una edad que tal y como indica este neurólogo es crucial para afrontar el final de la vida con las mejores condiciones posibles. Sin duda alguna, estamos ante una bebida que puede cambiarlo todo, moderar el consumo a ciertas edades y eliminarlo por completo es algo fundamental si lo que queremos es conservar nuestra memoria y funciones cognitivas.