La sorprendente historia de un agricultor de 86 años que ha rechazado 14 millones de euros por convertir sus terrenos en un centro de datos de IA

¿Se imaginan rechazar una oferta de 14 millones de euros por dos fincas destinadas a labores agrícolas? Pues esto es lo que hizo Mervin Raudabaugh, un veterano trabajador del campo estadounidense de 86 años de edad que rechazó esa oferta millonaria con tal de que sus terrenos no se usen para construir un centro de datos de inteligencia artificial.

El plan consistía en unir sus terrenos con otras parcelas vecinas para levantar un campus de servidores destinados a fomentar la inteligencia artificial, pero Raudabaugh tenía otros planes preparados para sus tierras. La idea del agricultor era destinar los derechos de desarrollo de sus terrenos a una empresa destinada a las labores agrícolas.

¿Por qué este agricultor rechazó 14 millones de euros?

El veterano agricultor llevaba años explorando la preservación del campo y encontró en el programa municipal de conservación la herramienta definitiva. Los compradores, vinculados a un grupo que impulsa un macroproyecto de construcción de 18 edificios destinados a centros de datos de IA, no contaron con esta jugada de Raudabaugh: conceder todos sus terrenos como agrícolas.

Este trabajador del campo heredó la gestión del rebaño lechero familiar a los 16 años, tras sufrir el fallecimiento de su madre. Durante años ha cuidado estas tierras con el amor que profesaba hacia su familia, algo que le ha hecho no dejarse seducir por el dinero. «Económicamente no hice un gran sacrificio», declaró tras señalar que ha invertido con prudencia y que sus herederos podrán vender el suelo a otros agricultores cuando llegue el momento.

Los centros de inteligencia artificial están en auge

Mientras los almacenes logísticos, las urbanizaciones y los grandes comercios avanzan sobre los suelos agrícolas de mayor calidad, los centros de datos han irrumpido en la escena con fuerza. En Pensilvania, en las elecciones primarias de 2025, un comité independiente financió con 20.000 dólares una campaña de desprestigio contra la supervisora municipal, defensora de la preservación agraria.

El dinero procedía de una organización sin ánimo de lucro de Virginia que no está obligada a revelar a sus donantes. «Gastaron miles de dólares en panfletos para hacer quedar mal a esta mujer. Y fue doloroso», lamentó el agricultor. Brown fue reelegida y los acuerdos de conservación siguieron adelante.

Para Raudabaugh, la satisfacción es completa. Sabe que los cultivos de sus fincas seguirán creciendo mucho después de que él se haya ido. «Creo que alguien mirará este municipio dentro de cien años, si seguimos aquí, y dirá: ¿no fue inteligente preservar esto y aquello? Lo apreciarán», concluyó.