‘Equipo de investigación’ ya tiene su reportaje para hoy: Taylor Swift y Shakira son protagonistas

LaSexta emite hoy una maratón de reposiciones de Equipo de Investigación centrada en el negocio de la música en directo y el mundo de las estrellas del pop, con cuatro reportajes ya emitidos anteriormente que vuelven a la parrilla en una sola noche. Se trata, por tanto, de programas repetidos, no de estreno, pero seguro que serán de gran interés para muchos espectadores en una época en la que es habitual acudir a conciertos al aire libre y grandes festivales —aunque este tipo de eventos vive una situación especial—.

22.30 h | ‘El negocio de los conciertos’

El primero de los reportajes de la noche indaga en el precio de las entradas y el fenómeno de la reventa en un momento en el que España se ha convertido en parada obligada de grandes estrellas internacionales como Beyoncé, Coldplay, Bruce Springsteen o Rosalía, y en el primer destino del mundo en turismo de festivales. El reportaje revela que el precio de las entradas ha subido un 35 % en la última década, y que este puede llegar a duplicarse en cuestión de un metro de distancia al escenario, con recintos divididos por zonas de hasta 3.000 euros que en el propio sector ya se conocen como «las colas de los ricos y de los pobres».

23.30 h | ‘Taylor Swift y el caché de los cantantes’

El segundo reportaje de la noche se centra en el paso de Taylor Swift por Madrid, donde actuó por primera vez en 13 años con un caché estimado entre 11 y 13 millones de euros por concierto, según Forbes, cifras que ni siquiera artistas como Madonna llegan a alcanzar. El programa calcula que el paso de la cantante estadounidense dejó unos 25 millones de euros de beneficio para la ciudad, y repasa quién estuvo detrás de la negociación millonaria y por qué la artista eligió la capital española. El reportaje también profundiza en otras fuentes de ingresos de Swift más allá de los conciertos, como el lucrativo negocio del merchandising.

00.45 h | ‘La reventa de entradas’

El tercer programa de la noche vuelve a poner el foco en la reventa, esta vez a raíz de fenómenos como el agotamiento en pocas horas de las entradas para los Rolling Stones o Alejandro Sanz, que después reaparecían con sobreprecios de hasta el 150 % en plataformas de reventa online. El reportaje calcula que la música en directo mueve 322 millones de euros al año en España, y sus reporteros viajan hasta Londres para dar cara a una de las webs de reventa más cuestionadas del sector, en un intento de destapar la opacidad de un negocio que se mueve, en buena parte, a través de colas virtuales.

02.00 h | ‘Caso Shakira’

El último reportaje de la madrugada repasa uno de los casos de presunto fraude fiscal más mediáticos de los últimos años: el de Shakira, a quien la Fiscalía de Barcelona llegó a pedir ocho años de cárcel y una multa de más de 23 millones de euros por, presuntamente, defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014, simulando no residir en España.

El programa muestra cómo los técnicos de Hacienda tuvieron que recurrir a fotografías de paparazzis, publicaciones en redes sociales, facturas, tarjetas de crédito, visitas a centros de belleza, billetes de avión e incluso testimonios de fans para intentar demostrar que la artista colombiana superaba los 183 días de estancia en España necesarios para considerarla residente fiscal en nuestro país.

Como decimos, estos reportajes son repeticiones, por lo que fueron grabados antes de que la cantante colombiana llegase a un acuerdo con la Fiscalía y fuese absuelta por varios de esos años de tributación que le eran exigidos.

Una noche de reposiciones para los amantes del true crime musical

Los cuatro reportajes de esta noche son reposiciones de entregas ya emitidas en temporadas anteriores de Equipo de Investigación, no contenido inédito. Aun así, siguen siendo recomendables para descubrir lo que se esconde detrás de los grandes conciertos, desde el precio final que paga el espectador hasta los problemas fiscales que pueden acarrear las grandes estrellas internacionales que triunfan en nuestro país.