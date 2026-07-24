Pregunté a agricultores y fruteros cómo elegir la sandía más dulce del supermercado y todos coincidieron en la respuesta
Aunque muchos recurren al famoso golpe con los nudillos para escuchar si suena "bien", los agricultores tienen otras señales mucho más fiables
Esta pequeña pista permite saber si la fruta ha tenido suficiente tiempo para madurar de forma natural
La reflexión de Sócrates, filósofo, sobre las relaciones de amistad: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, hay que conocer su valor"
Envolver un billete de cinco euros con una hoja de laurel: para qué sirve y por qué muchos lo recomiendan
Qué quiere decir el proverbio africano: “Ninguna hormiga carga sola con el peso del hormiguero, sino que cada una carga 10 veces su propio peso”
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