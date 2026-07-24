Marga Prohens denuncia que Pedro Sánchez castiga a los ciudadanos de Baleares: «¿Qué le hemos hecho?»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «castigar» a la ciudadanía de Baleares con el sistema de financiación, la condonación de la deuda o las inversiones en infraestructuras ferroviarias.

«¿Qué le hemos hecho?», se ha preguntado la líder autonómica tras reunirse con el Rey Felipe VI en las tradicionales audiencias de verano en el Palacio Real de la Almudaina y a la espera de encontrarse con Sánchez la semana que viene.

La presidenta del Govern, en declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que no tiene ninguna esperanza puesta en su reunión con Sánchez y que se conformaría con que este año «no enviara comunicados desmintiendo el contenido de la reunión», en referencia a una controversia acerca de la posibilidad de impulsar el turismo asiático que surgió tras su encuentro en el Consolat.

«Le voy a pedir lo que le llevo tres años pidiendo en las conferencias de presidentes y en los encuentros, tanto en el Consolat como en Moncloa. Le voy a pedir por el cumplimiento de una agenda balear que conoce, aunque le volverá a entregar. A ver si a base de copias consigo que se comprometa con algo», ha incidido.

También, ha adelantado, le hablará al presidente del Gobierno de la llegada de migrantes en patera, especialmente de menores extranjeros no acompañados, una problemática que tiene al Consell de Formentera «completamente desbordado».

«No puede ser que venga el ministro del Interior y diga que el tema está ya solucionado, que venga la ministra de Infancia y que diga que no es lógico que recibamos menores de otras comunidades y, cuando se suben al Falcon sigue todo igual o empeoran las cosas», ha señalado.

Asimismo, Prohens tiene intención de poner sobre la mesa cuestiones de cariz económico y fiscal, como el nuevo sistema de financiación autonómica y la condonación de la deuda, dos medidas a las que el Govern se ha opuesto de forma reiterada.

«Le voy a pedir, obviamente, que deje de castigarnos. ¿Qué hemos hecho para que a los ciudadanos de Cataluña se les condonen más de 2.000 euros y a los de Baleares 1.400? ¿Qué hemos hecho para que en Cataluña invierta millones en trenes y aquí llevemos tres años exigiendo un convenio de carreteras y otro ferroviario? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez?», se ha preguntado la presidenta.