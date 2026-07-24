Conciertos gratis por el Día de Galicia 2026: fechas, horarios, artistas y entradas

Mañana 25 de julio arranca la jornada festival del Día de Galicia 2026 en la que habrá diversidad de actividades. Se celebra para la festividad de Santiago Apóstol, y unirá a ciudadanos, turistas y también los que llegan a Santiago de Compostela a través del Camino de Santiago. Entre las actividades que más gustan están los conciertos gratis para el Día de Galicia 2026: dónde se realizarán, quién actuará y en qué fechas y horarios.

Hay que recordar que las Festas do Apóstolo 2026 no son solo un día, 25 de julio, si no que ya arrancaron el miércoles 22 de julio y se alargan hasta el día 31, en diez jornadas de fiesta con un cartel de actividades repleto de conciertos y otros. Fuegos artificiales, gastronomía, cultura para todos y muchas más que permiten experimentar el disfrute de quienes participan en pleno verano.

Los conciertos gratis por el Día de Galicia 2026

La jornada del 25 de julio, que es el día central y grande de esta festividad, el día arranca a las 12:00 horas con cabezudos por el casco histórico, luego a las 21:00 horas: folclore gallego en la Quintana, en el que suena la música a modo de espectáculo y luego se realizará un videomapping que tiene lugar también muchos otros días.

Conciertos del Día de Galicia 2026

La Praza da Quintana es uno de los principales escenarios para los conciertos gratuitos que se realizan estos días para el Día de Galicia 2026.

La Real Filharmonía de Galicia con un concierto dirigido por Baldur Brönnimann, que contará con la soprano Lada Bockova como estrella invitada se realizó el 22 de julio como concierto de apertura del Día de Galicia 2026.

Julian Marley (hijo de Bob Marley) actuó en la Quintana y ya realizó un concierto el 23 de julio

Para los más pequeños, la Festa Pícara do Apóstolo tuvo lugar en Galeras con el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona a las 18.00 horas y el de Gramola Gominola a las 19.30 hora el mismo 23 de julio.

Belém Tajes y Lila Downs actúan este 24 de julio a las 21:00 horas en la plaza de la Quintana.

Orquesta Compostela a las 22:00 horas el 24 de julio.

Xornadas de Folclore Galego, con artistas como la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Colexiata de Sar, Brincadeira y Ultreia, que actuarán desde las 21.00 horas en la Quintana el 25 de julio, según anuncian en El Correo Gallego.

Tania Veiras e os Cumbiapop fusionará las raíces gallegas con las cumbias, el pop y las melodías latinas actuarán a las 22:00 horas en la misma plaza y dia.

A partir del domingo y en diferentes escenarios habrá muchos más conciertos, de ambiente más folclórico y popular:

En la Iglesia de la Universidad actuará el grupo Vox Stellae a las 16:00 horas, y O Gajo a las 19.45 horas.

En la plaza de Mazarelos, actuará Ferrinhas Bravas a las 17.00 horas, Faiscas da Pontagra a las 17.45 horas y Os da Porfía una hora más tarde a las 18.45 horas.

En el mismo lugar, verán a Allan Macdonald & Chic Macauley, a las 20.30 horas, y Martin Bruhn, a las 13.30 horas.

Mientras que en la tradicional plaza Quintana, el 26 de julio actuarán Pedro Lamas y la Banda Municipal de Música de Santiago a las 12.00 horas, y luego Felisa Segade a las 22.00 horas y Budiño a las 23.00 horas.

Bandas Municipales de Padrón y Santiago en Obradoiro a las 13.00 horas el 27 de julio

Jean Johnson e Ilona Timchenko en el Teatro Principal, a las 20.00 horas en la jornada del 27 de julio.

La Perra Blanco en la plaza Quintana a las 21.00 horas el 27 de julio.

Mientras que el Dúo de violines Sergueo Milstein y Alexander Arutjunian estarán en la plaza de San Martiño Pinario, a las 20.00 horas el 28 de julio

A Tarara actuará en Quintana, a las 21.00 horas el 28 de julio.

Dúo de piano Marco Rinaudo y Stefano Visintainer actuarán en el Teatro Principal, a las 20.00 horas el 29 de julio.

Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie estárn en la plaza Quintana, a las 21.00 horas el 29 de julio.

Shego actuará en Quintana, a las 21.00 horas el 30 de julio

Orquesta Costa Dorada de nuevo en la Alameda, a las 22.00 horas el 30 de julio.

The Rapants realizarán su concierto a partir de las 22:00 horas el 31 de julio.

A destacar que los días 24 y 25 se celebra Festigal en el Campus Vida también acoge diversas actividades entre las que hay conciertos.

Final de fiesta

Los fuegos artificiales siguen siendo uno de los grandes reclamos más destacados de todas las fiestas. El viernes 24 de julio, habrá uno, y luego ya el final de fiesta el 31 de julio, como cierre. El espectáculo de este viernes comienza a las 23:30 horas y se lanzará desde varios puntos.