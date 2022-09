Solución y pistas palabra Wordle español, científico y con tildes hoy, jueves 8 de septiembre de 2022

Acaba la semana con buen sabor de boca con las pistas que te damos para acertar la palabra de Wordle de hoy, viernes 9 de septiembre de 2022, en el modo en español, científico y con tildes. Estas pistas te pondrán el camino más fácil para que puedas encontrar las palabras escondidas en cada reto, así que conviértelas en tus mejores aliados para ganar.

Si has probado con las pistas y no te acabas de aclarar, más abajo encontrarás la solución de Wordle de hoy en español, científico y con tilde. ¡Así no tendrás que quedarte con la curiosidad!

Antes de ponernos a jugar, la palabra de Wordle de ayer, jueves 8 de septiembre de 2022 fue LIBRO. ¿Acertaste?

Pistas Wordle en español de hoy

Si la palabra de Wordle de hoy en el modo en español, no te lo está poniendo fácil, has llegado al sitio indicado. Aquí encontrarás las pistas que necesitas para acabar de acertar.

Aparecen 3 consonantes y 2 vocales.

Empieza por la consonante común ‘C’.

Una de las vocales es la ‘U’.

Podrás encontrar la ‘C’ y la ‘H’ juntas.

Desliza hacia abajo para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas seguir jugando al reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo jugar a Wordle?

Jugar a Wordle es más que sencillo, los jugadores tienen 24 horas y seis intentos para encontrar la palabra escondida en cada uno de sus retos. En el modo en español, las palabras siempre tienen cinco letras, pero en el modo científico o con tildes, pueden tener más. Para poder empezar a jugar no tendrás ni que registrarte, no obstante, deberás seguir las indicaciones del juego para acertar.

El juego te irá guiando para que sepas si vas en buen camino. Si la letra es acertada saldrá con fondo verde, si la tienes que recolocar tendrá fondo amarillo y si sale con fondo gris, no hay ni rastro de ella en la palabra de hoy.

Solución Wordle español hoy

¿No hay manera de acertar? ¡Todos hemos tenido un mal día! La solución de Wordle en español para hoy, viernes 9 de septiembre de 2022, es CHULA.

Pistas y solución Wordle científico hoy

La palabra de Wordle en el modo científico te hará sudar, pero con las pistas adecuadas, no habrá reto que se resista hoy.

Tiene 3 consonantes y 2 vocales.

Empieza por la letra ‘C’

La vocal es la misma, repetida.

Podrás encontrar la ‘G’ a mitad de palabra.

La solución de Wordle científico para hoy, viernes 9 de septiembre de 2022, es CARGA.

Pistas y solución Wordle con tildes hoy

Acaba bien las partidas de hoy con un acierto en el modo con tildes, las pistas que te damos a continuación serán tus mejores aliadas para conseguirlo.

La vocal con tilde es la ‘Ó’.

Empieza por la consonante ‘F’.

Hay 3 consonantes y 2 vocales.

Empieza y acaba en consonante.

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, viernes 9 de septiembre de 2022, es FÓSIL.

¿Te has quedado con ganas de más? Mañana, sábado 10 de septiembre de 2022, volveremos con nuevas pistas para encontrar la solución de Wordle en el modo en español, científico y con tildes.