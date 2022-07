Solución reto Wordle español, científico y con tildes hoy, lunes 18 de julio de 2022

¿Quieres empezar la semana con buen sabor de boca? ¡Nada mejor que estrenar el lunes con una victoria en Wordle! Tenemos todas las pistas para que puedas resolver el reto de Wordle de hoy en español, modo científico y con tildes. ¡No habrá reto que se resista!

Deslizando hacia abajo también te daremos la solución de Wordle en español, científico y con tildes, así no te quedarás con las ganas de saber la respuesta si no te has desperado inspirado.

Antes de ponernos a jugar, la palabra de Wordle de ayer, domingo 17 de julio de 2022 fue PAÑAL. ¿Hubo suerte?

Pistas reto de Wordle de hoy

Estas pistas te vendrán de maravilla si el reto de Wordle en español te lo está poniendo complicado. Te damos más detalles sobre las letras y la composición de la palabra.

La palabra de hoy tiene dos vocales.

Podrás encontrar la consonante rara ‘X’.

Comienza por la consonante ‘M’ y acaba en vocal.

Varios elementos juntos.

Desliza hacia abajo para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas acertar el reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo encontrar la solución de Wordle?

Si quieres mejorar tus estadísticas y jugar a Wordle como un auténtico experto, estos consejos para encontrar la solución de Wordle son para ti:

Déjate guiar por el juego , las pistas que te da son de lo más valiosas para poder acertar en los 6 turnos. Si la letra sale con fondo verde está correcta, pero si está con fondo amarillo tendrás que recolocarla para poder acertar.

las pistas que te da son de lo más valiosas para poder acertar en los 6 turnos. Si la letra sale con para poder acertar. Usa palabras que tengan muchas vocales al inicio de la partida, así tendrás una primera estructura para empezar a pensar.

Apuesta por consonantes comunes y acertarás, algunos ejemplos son la ‘M’, la ‘S’ o la ‘N’. Estas letras aparecen en muchas palabras de la lengua española.

Solución de Wordle de hoy en español

¿No hay manera de acertar? ¡Todos hemos tenido un mal día! La solución de Wordle en español para hoy, lunes 18 de julio de 2022, es MIXTA.

Pistas y solución Wordle científico hoy

El reto de Worlde científico siempre nos hace pensar de más, las palabras son más técnicas y además, pueden tener más de 5 letras. Te damos 4 pistas que seguro que te ayudan a acertar.

Aparece una vocal, pero esta se repite.

Empieza por la ‘P’.

Se encuentra en la sangre.

La vocal de la palabra es la ‘A’.

La solución de Wordle científico para hoy, lunes 18 de julio de 2022, es PLASMA.

Pistas y solución Wordle con tildes hoy

Acabamos con 4 pistas para Wordle con tildes, así tendrás un empujón final para empezar el lunes con una victoria.

La vocal con tilde es la ‘Ó’.

Empieza por la consonante ‘B’.

Tiene 3 vocales y ninguna es la ‘I’.

Se relaciona con la arquitectura.

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, lunes 18 de julio de 2022, es BÓVEDA.

¿Te has quedado con ganas de más? ¡Este juego puede ser de lo más adictivo una vez te pones a acertar! Mañana, martes 19 de julio de 2022, te esperamos con todas las pistas para que puedas encontrar la solución de Wordle en español, científico y con tildes.