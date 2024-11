Sólo necesitas una carta: el truco viral para reparar una mesa en minutos

Este truco viral nos enseña a reparar una mesa en minutos, con una sola carta de cualquier baraja. Las redes sociales se han convertido en una manera de lo más especial de poder descubrir sencillos trucos que pueden hacernos la vida más sencilla, son formas de poder tener la casa siempre en orden o simplemente hacer frente a determinadas novedades que podemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado que podrían ser una realidad. Toca buscar una serie de elementos que serán claves.

Este tipo de trucos que aparecen en redes sociales no son fáciles de realizar, pero poco a poco pueden hacerse realidad. Es cuestión de ponerse manos a la obra a por ellos. Siendo uno de los que más sorprenden y que pueden acabar generando una manera de motivarse para devolverle el esplendor a una mesa que se ha roto y que necesita todo el cariño del mundo. Esta reparación se ha convertido en una de las más vistas en redes sociales y no es casualidad que así sea, sino más bien todo lo contrario, es un plus que debemos tener en cuenta.

Necesitas sólo una carta

Can’t argue with the finish. 👏 The Blending skills are on point. pic.twitter.com/IAWeacgMUL — HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) November 24, 2024

La realidad de este vídeo viral es que sorprende que sólo con una carta se puede conseguir tanto. Es sólo la base para poder empezar a reparar un problema que pueden tener muchas mesas, el hecho de haberse roto por una esquina o de tener un golpe en esta zona.

Al transportarlas de un lugar a otro son siempre susceptibles de poder empezar a sufrir determinados golpes. Una buena mesa que tengamos de calidad en un rincón de la casa es poco probable que sufra las consecuencias de estos golpes, por lo que, siempre es importante estar al día de todo lo que pueda pasar con ella.

Esta carta es la que ponemos debajo para ser la guía que nos permitirá conseguir reparar el agujero. Por tamaño y cualidades nos servía, aunque no hay que olvidar que es sólo un vídeo viral. No vemos la carta después de aplicar el material que ayudará a rellenar la parte que se ha roto de la mesa.

Debe ser resistente a las humedades para poder conseguir que nada se escape de este tipo de elementos que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante en estos días.

El truco viral para reparar una mesa en minutos

El blog de Leroy Merlin nos da pequeños consejos para reparar una mesa en minutos, justo lo que necesitamos para hacer posible lo imposible. Toma nota de lo que vas a poder conseguir en un abrir y cerrar de ojos, con pequeños toques que serán fundamentales, los pasos que debes seguir son los siguientes:

Antes de aplicar un tratamiento a la madera, el primer paso consiste en preparar la superficie a restaurar , eliminando el acabado que actualmente tenga la mesa para proceder con el nuevo. Si la mesa está pintada, barnizada o encerada, suele ser suficiente con pasar una lija para decapar muebles antes de dar una nueva capa de esmalte o barniz. Esto unificará el color de la superficie, y favorecerá el agarre de la nueva capa de protección.

, eliminando el acabado que actualmente tenga la mesa para proceder con el nuevo. Si la mesa está pintada, barnizada o encerada, suele ser suficiente con antes de dar una nueva capa de esmalte o barniz. Esto unificará el color de la superficie, y favorecerá el agarre de la nueva capa de protección. Puede ocurrir que la madera, especialmente si es muy antigua, haya sido atacada por algún tipo de insecto xilófago, como carcomas, polillas o termitas. En estos casos, será fundamental desinfectarla por completo antes de aplicar cualquier acabado, utilizando un producto específico, según el tipo de infección.

Aunque las maderas no hayan sido atacadas, también es recomendable aplicar un fondo preventivo, para evitar este problema en el futuro.

En caso de que la madera presente manchas (de oxidación, moho o quemaduras) o zonas ennegrecidas, utilizaremos un decolorante o aclarador de madera. También existen productos específicos para renovar y restaurar muebles barnizados o encerados, que además de devolver el brillo a tu mesa, disimulan manchas de desgaste, humedad o decoloración, como los cercos de los vasos.

Si nuestra mesa presenta algunas imperfecciones, tales como arañazos o falta de material, utilizaremos un reparador adecuado, como los lápices de retoque para tapar arañazos superficiales. Las barras de cera nos servirán para cubrir pequeñas imperfecciones, como las cabezas de las puntillas, y usaremos las masillas o pastas para madera en caso de necesitar reconstruir o rellenar huecos de más profundidad, como los producidos por algún golpe o el ataque de insectos xilófagos.

Para terminar, daremos el acabado a la mesa. En caso de que la superficie de la madera presente irregularidades en el color, podemos teñirla con un tinte para madera, siempre y cuando hayamos eliminado las capas anteriores de barniz o pintura, y posteriormente protegerla utilizando cera o barniz incoloro. Otra opción consiste en aplicar directamente ceras teñidas, para dar color y proteger al mismo tiempo.

En este tipo de tiendas encontrar todo lo que necesitas para hacer realidad este proyecto que podrás empezar con una sola carta.