Si tienes perro esto te interesa: los mejores consejos para que no te coma la suciedad

Mantener la casa limpia si tenemos perro puede acabar siendo una realidad con estos consejos que te cambiarán la vida. Queremos mucho a nuestras mascotas, pero ellas son las culpables de que nuestra casa no termine de estar todo lo limpie que debería.

Si hasta la fecha nunca hemos tenido mascota o nunca nos habíamos ocupado de la limpieza de una casa, quizás descubramos una serie de elementos que son claves en este artículo. Toma nota de cómo mantener tu casa libre de suciedad con un perro o varios.

Esto te interesa si tienes perro

Convivir con animales no siempre es fácil. Aunque queramos muchísimo a perros y gatos, no dejan de ser animales que deben estar especialmente adaptados a una casa con la que debemos tener en cuenta algunos detalles que son fundamentales y que tendremos que saber de antemano.

Los perros y gatos soltarán pelo. Un elemento que quizás nos afecte de lleno en muebles y sofás, el ver motas de pelo, dependiendo del tipo de animal y la edad o la estación del año. También influye la raza, pero como los animales pierden pelo, los seres humanos también nos enfrentamos a ese cambio que puede ser complicado. El pelo estará presente si no lo quitamos.

Los perros pueden sufrir accidentes o escapes de pipí o caca. Especialmente en sus etapas iniciales, cuando aún están aprendiendo a salir fuera o directamente ante un descuido de no bajarlo a tiempo. Dependen de esas salidas al exterior que acaban siendo claves para poder hacer perfectamente sus necesidades. Además de que nos invitan a caminar un poco más o incluso a correr.

El olor de nuestra mascota se puede notar. Como los seres humanos, los animales también huelen y en algunos casos, puede hasta resultar especialmente molesto. Por lo que tenemos que empezar a prepararnos para poder afrontar esos olores que tienen fácil solución.

Tener una mascota implica limpiar más. Al igual que tener un miembro más en toda familia. Por lo que tendremos que estar muy pendientes de este animal que acabará siendo el que nos acompañe en unas ocasiones que hará de nuestra casa un pequeño problema.

En esencia estaremos ante un elemento que nos crea una vida un poco distinta. Nos adaptamos a él y a todas sus necesidades, pero a cambio recibimos un amor que puede llegar a ser eterno.

Estos consejos te servirán para que no te coma la suciedad

A la hora de retirar los pelos de los animales del sofá o de cualquier superficie, puedes usar una esponja que ya tengas lista para dicha tarea o unos guantes de goma. Simplemente, humedece un poco este elemento y verás como los pelos se quedan pegados. Podrás retirar todos los pelos que haya en el sofá a la velocidad de la luz, las veces del día que sea necesario.

Para combatir con los olores hay un elemento infalible. Tanto si han tenido un accidente en el sofá o en la alfombra que tanto te gusta, usa bicarbonato de sodio. Extiéndelo sobre el área afectada y deja que haga efecto, junto con unas gotitas de vinagre puede obrar milagros. También funciona contra los olores de tabaco, que es uno de los olores que crean los seres humanos.

Ten siempre un paño de microfibra listo para limpiar las ventanas. Especialmente si tenemos a mascotas un poco cotillas o están deseando vernos llegar y recibirnos, se pasarán horas y horas en la ventana. Son unas grandes enemigas de esos detalles que son claves y que quizás nunca hubieras imaginado que tendrías. Nunca más verás huellas de animales en la ventana si estás atento a sus acciones y actúas rápidamente.

Coloca siempre el comedero y el bebedero de tu mascota en bandejas. De esta manera no afectará al suelo de nuestra casa, ya sea parque o baldosas. Además de poder limpiarlo más rápidamente. Es normal que tiren un poco de comida o agua fuera de sus cuencos y eso no debería ser un foco de problemas o de bacterias.

Estos consejos te permitirán mantener tu casa limpia. Pero tampoco está de más disponer de un robot aspirador. Puede ser clave para acabar con los pelos que pueden recorrer nuestra casa a la misma velocidad que nuestra mascota. Podrás dejarlos fuera de acción con la ayuda de esta herramienta que es fundamental.

Toda tecnología que podamos usar para mantener la casa libre de suciedad nos interesa. Por último, no olvides mantener a tus mascotas en perfectas condiciones, llevarlas a sus revisiones veterinarias. Corta las uñas y el pelo a tiempo para que no tengan que dejar rastro en casa. Crea un calendario para no olvidar las principales visitas de tus mascotas más queridas y deseadas, el resultado acabará notándose en la limpieza del hogar en el que viven.