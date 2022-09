Si quieres desinfectar los utensilios de madera de la cocina necesitas saber este truco

Seguro que los utensilios de madera de la cocina los limpias cada vez que los utilizas. Pero, ¿cada cuánto los desinfectas? Con la limpieza simplemente eliminas la suciedad y los gérmenes, así que la desinfección es necesaria para remover las bacterias que se acumulan en este tipo de utensilios. Quizá pienses que es muy complicado hacerlo, pero con este truco que se ha hecho viral en Internet no te costará nada desinfectar los utensilios de madera.

Lo primero a tener en cuenta es que la madera es un material poroso, por lo que tiende a acumular la suciedad con más facilidad que, por ejemplo, la silicona. En la cocina, si los utensilios no se desinfectan correctamente y con la frecuencia adecuada, pueden aparecer las bacterias biofilm, causantes de enfermedades graves como la listeriosis o el botulismo.

Pero no tienes de qué preocuparte. Puedes seguir utilizando los utensilios de madera de la cocina siempre y cuando los desinfectes como es debido. Es más, estos utensilios son muy recomendados para cocinar ya que no rayan las sartenes y las cazuelas. Mientras, los de plástico o de silicona tienen una vida útil mucho más corta, porque no soportan tan bien como la madera las altas temperaturas.

El truco para desinfectar los utensilios de madera de la cocina

Te explicamos cómo poner en práctica este truco para decir adiós a los residuos y a las bacterias.

Lo primero es poner agua a hervir en una cacerola grande. Añade el zumo de medio limón para que la desinfección resulte más profunda. Una vez llegue a su punto de ebullición, mete en el interior los utensilios y déjalos durante media hora. Una vez transcurrido el tiempo, todos los residuos y bacterias habrán desaparecido al contacto con las altas temperaturas. Apaga el fuego, retira la cacerola y, una vez el agua esté templada, saca los utensilios de madera. Por último, límpialos con jabón y agua debajo del grifo como sueles hacer habitualmente.

Cómo desinfectar la tabla de cortar

Existen varios remedios caseros para limpiar y desinfectar la tabla de cortar de madera.

Uno de los más efectivos consiste en verter una cantidad abundante de sal gruesa sobre la tabla y frotarla con un estropajo. La sal es un desinfectante natural que ayuda a eliminar las bacterias. A continuación, lava la tabla con jabón y agua caliente, y seca antes de guardar en el armario o en el cajón.