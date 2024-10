Si un camarero te hace esto está intentando que le des más propina: el truco para engañarte

Una camarera se ha convertido en viral desvelando los trucos que usan este colectivo para conseguir le des más propina. Las propinas no son habituales en los bares de España, pero sí en otros países, además de ser indispensables para unos sueldos que varían en función de lo que ganan los profesionales. Por lo que, los mejores camareros, los que hagan mejor su trabajo, acabarán cobrando más, algo que aquí en nuestro país no pasa. Todos los trabajadores suelen cobrar lo mismo, hagan lo que hagan.

En Estados Unidos una persona puede empezar desde cero y amasar una pequeña fortuna con su esfuerzo y dedicación. Siendo un país en el que la presión fiscal no es tan grande, con lo cual, las personas deciden cómo y dónde invertir su dinero. No obstante, si viajamos a este lugar, nunca está de más, conocer todos los trucos que tenemos por delante y nos ofrecen estos profesionales que pueden darnos mucho de qué hablar. Deberás estar atento a lo que puede pasar en un servicio de mesa, no dejes que te engañen para que dejes más propinas, según esta camarera, esto es lo que hacen.

Están intentando que le des más propina

Una camarera llamada Liz Bezler se ha convertido en viral al exponer algunos trucos que se usan para cobrar más en una propina que depende de su trabajo. Evidentemente para que un servicio acabe siendo de una determinada manera deberemos enfrentarnos a algunos retos que quizás no esperaríamos.

Son días de cambios para los que hay que estar preparados. Tocará ver qué nos depara el tiempo y los esfuerzos que pondremos en práctica para lograr que ese dinero esté en nuestro bolsillo si realmente la persona que realiza el trabajo no se lo ha ganado. En esencia es una manera de ganar esa cantidad de dinero que quizás no esperaríamos.

Esta mujer ha dado con algunos trucos que sirven para que el camarero obtenga más propinas. Un oficio que no es nada fácil y que se merece toda la admiración posible. Especialmente en estos días en los que debemos empezar a prepararnos para dar un giro radical a nuestro día a día.

Tocará ver qué es lo que hacen estos camareros y si siguen correctamente las directrices de esta mujer para saber que su día a día acabe siendo de una determinada forma.

Este es el truco para engañarte

Este truco puede ser sencillo de cumplir y empieza con un saludo rápido. Los clientes, en general, llegan con hambre, por lo que quieren sentarse en su sitio y tenerlo todo listo para empezar a pedir una buena cantidad de comida, que puede ser mayor, en función de la velocidad de servirles.

También afirma que deben servirles agua rápidamente o café, son bebidas gratuitas en Estados Unidos que suelen dar lugar a mejores propinas al estar relacionadas con esa cantidad de agradecimiento que tiene la persona, ante la atención recibida por el camarero que cumple su servicio.

Puedes sugerir platos al cliente. Si ha elegido un plato que lleva horas rondando por la cocina o no es lo suficientemente bueno, es decir, acumula una serie de críticas negativas, deberás decírselo para que no se equivoque, eso significará que la persona en cuestión también estará agradecida.

Es importante ser sincero con las cantidades, si un plato no trae la guarnición más grande que el otro o puede servirse de otra manera es indispensable que el cliente lo sepa lo antes posible. Habrá llegado de esta manera el momento de ser sincero y familiarizarse con una persona que es la que acabará pagando.

Pregunta si están celebrando una ocasión especial y sorprende con algún detalle ante la celebración. Una tortita con forma de número si cumplen años o cualquier detalle de este tipo más personal, que convertirá la experiencia en algo más puede ser algo que añada valor al servicio y aumente la propina.

Justo lo que necesitamos en estos tiempos que vivimos, una cantidad de dinero mayor por hacer un servicio que debería ser siempre de esta manera. Buscar la excelencia en cualquier profesión es algo que los camareros o cualquier profesional debería estar dispuesto a conseguir.

Los trucos de las redes sociales pueden ayudarnos a conseguirlo en todos los sentidos, es el momento de conseguir este tipo de detalles que marcarán la diferencia en este momento. Es la hora de hacer realidad determinados cambios que quizás hasta la fecha no sabías. Habrá llegado ese momento de hacer que este tipo de detalles acaben marcando la diferencia.

Cuanto más profesional es uno, más cantidad de dinero puede ganar, especialmente cuando estamos ante una profesión que supone estar pendiente de los demás. Es el momento de apostar claramente por estos consejos.