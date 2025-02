El secreto tras las llamadas spam: éste es el motivo por el que cuelgan

Las llamadas spam guardan un secreto, hay un motivo por el que cuelgan que quizás no sabías. Este tipo de llamadas se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los españoles. Cuando pensábamos que por fin nos habíamos librado de este tipo de llamadas, volvemos a tenerlas y en plena forma, es casi imposible librarse de ellas, tal y como hemos visto en estos días. Desde que empezó la esperada prohibición, las hemos seguido recibiendo con la misma velocidad que antes.

Sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta, algunos detalles que serán los que marcarán un antes y un después. De la mano de determinados elementos que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia. Por lo que, es importante saber a qué nos enfrentamos con este tipo de llamadas que realmente pueden cambiarlo todo y que podría acabar generando más de un dolor de cabeza. Quedarnos sin siesta por la insistencia de este tipo de llamadas, es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Sobre todo, cuando tenemos en cuenta algunos detalles que pueden ser claves.

Las llamadas spam tienen un secreto a voces

Este tipo de llamadas se ha convertido en una auténtica pesadilla, sobre todo, desde que los teléfonos han seguido estando muy presentes y eso quiere decir que todos estamos expuestos a ellas. Son el elemento que puede acompañarnos casi en cualquier momento.

No entienden de horarios, son los que no paran de llamarnos para darnos más de una sorpresa inesperada. Sin duda alguna, debemos estar preparados para afrontar estas llamadas que pueden ser más que preocupantes. No sólo por molestas, sino también porque pueden suponer un robo de datos para el que quizás no estamos del todo preparados.

Si te cuelgan de inmediato, puede ser que estés hablando con una máquina. De esta manera, se aseguran de que ese número pertenece a una persona que responde a una hora en concreto. Por lo que, preparan el terreno a las empresas dedicadas a hacer estas llamadas a puerta fría.

De esta manera consiguen asegurarse de que este número pertenece a una persona y está operativo en una franja horaria en concreto. Preparan el terreno para que sea otra empresa la que empiece a llamarnos y quizás nos descubra una serie de elementos nuevos en forma de llamada comercial pura y dura.

Este es el motivo por el que cuelgan

La OCU nos aporta un poco más de luz sobre este Spam telefónico que no se detiene, según estos expertos: «El spam telefónico, además de molesto, es un canal ideal para que los consumidores contratemos servicios con engaños o información defectuosa. Muchas de las llamadas y SMS comerciales se realizan incumpliendo la ley, sabiendo la impunidad de la que gozan para identificar la empresa que nos contacta. El problema se agrava cuando suplantan la identidad de una entidad de confianza con el objetivo de hacerse con nuestros datos para realizar una estafa. Ante el fracaso de las medidas para acabar con este problema, una nueva norma pretende ponerle fin, con medidas para bloquear llamadas o limitarlas a detrminados números. A juicio de OCU, esta nueva norma todavía es insuficiente, hará falta tomar medidas más drásticas, pero, al menos, sí incide en algunas de las estrategias que la ciberdelincuencia utiliza para saltarse la ley».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde hace casi dos años, solo pueden realizar llamadas comerciales aquellas entidades que tienen el consentimiento expreso del consumidor o que tengan interés legítimo para hacerlo (por ejemplo, por ser clientes o haberlo sido muy recientemente). Lo cierto es que cuando navegamos en internet y entramos en páginas web, en muchísimas ocasiones los usuarios aceptamos cookies y términos y condiciones sin ser conscientes de que estamos dando permiso y autorizando que nos hagan llamadas comerciales. Pero también recibimos infinidad de llamadas y mensajes de entidades a las que no hemos dado ninguna autorización. Y lo peor es que no podemos identificar a las empresas que nos llaman para denunciarlas ante la Agencia Española de Protección de Datos. Actúan con total impunidad».

Además, advierten de que: «Esa impunidad se facilita porque el sistema de telecomunicaciones permite que se realicen llamadas o se envíen SMS falseando el identificador de la numeración. Por esta razón, cuando tratamos de devolver la llamada, un mensaje del operador nos indica que ese número no existe. En el caso de los SMS, además aprovechan para falsear el “alias” con el que se puede identificar la empresa que llama: puede aparecer como enviado, por ejemplo, por nuestra entidad bancaria, e incluso nuestro teléfono lo anidará junto al resto de los mensajes legítimos».