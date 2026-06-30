La reflexión de Robert Frost, poeta estadounidense: «La educación es la capacidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder la cabeza»
La reflexión viral del poeta Rober Frost y su mejores frases
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Robert Lee Frost (San Francisco, 26 de marzo de 1874-Boston, 29 de enero de 1963) está considerado como el padre de la poesía moderna en Estados Unidos. En cuatro ocasiones (1924, 1931, 1937 y 1943) ganó el Premio Pulitzer de Poesía y también recibió en 1960 la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el legado que ha dejado Robert Frost y sus mejores frases durante su vida y obra.
Robert Frost es uno de los poetas más importantes del siglo XX en Estados Unidos. Nacido en San Francisco, tras la muerte de su padre se trasladó a Lawrence y ahí comenzó con los estudios en el Dartmouth College y en la Universidad de Harvard. Durante sus primeros años como escritor, también trabajó en otros oficios como el de hilandero, zapatero, maestro o editor de un pequeño periódico local.
En 1912 se marchó a Inglaterra buscando evolucionar como escritor y volvió de territorio británico convertido en una referencia literaria. En 1924 ganó el primero de sus cuatro premios Pulitzer de poesía con el libro New Hampshire: A Poem with Notes and Grace Notes. Los siguientes los ganó con Collected Poems (1931), A Further Range (1937) y A Witness Tree (1943). Otros de sus grandes éxitos son:
- Un valle en la montaña (1916)
- Arroyo hacia el oeste (1928)
- Una cordillera más lejana (1936)
- Una mascarada de la razón (1945)
- En el claro (1962)
Las mejores frases de Robert Frost
«La educación es la capacidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder la cabeza». Esta es la última frase de Robert Frost que se ha hecho viral, pero a lo largo de la vida y obra de uno de los mejores poetas de la historia de Estados Unidos hay un gran legado de frases, entre las que destacan las siguientes:
- Dos caminos terminaban en un bosque; yo tomé el menos transitado, y eso ha marcado toda la diferencia.
- En dos palabras puedo resumir cuánto he aprendido acerca de la vida: Sigue adelante.
- Hay que amar lo que es digno de ser amado y odiar lo que es odioso, mas hace falta buen criterio para distinguir entre lo uno y lo otro.
- El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quien tiene el mejor abogado.
- En un bosque se bifurcaron dos caminos, y yo… Yo tomé el menos transitado. Esto marcó toda la diferencia.
- Un poema comienza en deleite y termina en sabiduría.
- El mundo está lleno de gente dispuesta, algunos dispuestos a trabajar, el resto dispuesto a no hacerlo.
- Porque he tenido demasiado. De recolección de manzanas: estoy cansado. De la gran cosecha que yo mismo deseaba.
- Aquí vienen estrellas reales para llenar los cielos superiores. Y aquí en la tierra vienen emulando moscas, que, aunque nunca igualan el tamaño de las estrellas. (Y nunca fueron realmente estrellas de corazón). Lograr a veces un comienzo muy parecido a una estrella.
- Me mantengo con los que favorecen el fuego. Pero si tuviera que perecer dos veces, creo que sé suficiente de odio. Saber eso para destruir el hielo. También es genial.
- Cuando era joven, estaba tan interesado en el béisbol que mi familia temía que desperdiciara mi vida y fuera un lanzador. Más tarde temieron que desperdiciara mi vida y fuera poeta. Tenían razón.
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