La reflexión de Robert Frost, poeta estadounidense: «La educación es la capacidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder la cabeza»

Robert Lee Frost (San Francisco, 26 de marzo de 1874-Boston, 29 de enero de 1963) está considerado como el padre de la poesía moderna en Estados Unidos. En cuatro ocasiones (1924, 1931, 1937 y 1943) ganó el Premio Pulitzer de Poesía y también recibió en 1960 la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el legado que ha dejado Robert Frost y sus mejores frases durante su vida y obra.

Robert Frost es uno de los poetas más importantes del siglo XX en Estados Unidos. Nacido en San Francisco, tras la muerte de su padre se trasladó a Lawrence y ahí comenzó con los estudios en el Dartmouth College y en la Universidad de Harvard. Durante sus primeros años como escritor, también trabajó en otros oficios como el de hilandero, zapatero, maestro o editor de un pequeño periódico local.

En 1912 se marchó a Inglaterra buscando evolucionar como escritor y volvió de territorio británico convertido en una referencia literaria. En 1924 ganó el primero de sus cuatro premios Pulitzer de poesía con el libro New Hampshire: A Poem with Notes and Grace Notes. Los siguientes los ganó con Collected Poems (1931), A Further Range (1937) y A Witness Tree (1943). Otros de sus grandes éxitos son:

Un valle en la montaña (1916)

Arroyo hacia el oeste (1928)

Una cordillera más lejana (1936)

Una mascarada de la razón (1945)

En el claro (1962)

Las mejores frases de Robert Frost

«La educación es la capacidad de escuchar casi cualquier cosa sin perder la cabeza». Esta es la última frase de Robert Frost que se ha hecho viral, pero a lo largo de la vida y obra de uno de los mejores poetas de la historia de Estados Unidos hay un gran legado de frases, entre las que destacan las siguientes: